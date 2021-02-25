«الشعر والفلسفة: حوارية الجوار» ندوة في دار الشعر بمراكش

المصدر: الشارقة - البيان

تنظم دار الشعر بمراكش، ضمن سلسلة «ندوات»، والخاصة ببرمجتها للموسم الرابع، والتي تستقصي الخطاب الشعري، ندوة «الشعر والفلسفة: حوارية الجوار»، والتي تعرف مشاركة النقاد والباحثين: إدريس كثير وعبد الصمد الكباص، والطالبة الباحثة فاطمة الزهراء وراح (في تقليد تحافظ عليه برمجة الدار)، للحوار والنقاش، واستقصاء سمات هذا الحوار الدائم المفتوح بين الشعر والفلسفة. وسيحتضن مقر دار الشعر بمراكش (المركز الثقافي الداوديات)، فعاليات هذه الندوة العلمية المهمة يوم غد. فيما سيتم بث تفاصيل هذه الندوة على منصات التواصل الاجتماعي للدار، قناة دار الشعر بمراكش (يوتوب)، وبصفحتها على الفيسبوك، ليلة الأحد المقبل.

وتواصل دار الشعر بمراكش، من خلال هذه الندوة، استقصاء الخطاب الشعري، استكمالاً لسلسلة الندوات التي برمجتها الدار، خلال مواسمها السابقة: الشعر والترجمة، الشعر وأسئلة الهوية، مسرحة القصيدة، الدرس الافتتاحي «الشعر والمشترك الإنساني»، «الشعر وأسئلة التلقي»، «الشعر وأسئلة التحولات»، «الشعر وأسئلة التوثيق والرقمنة»، «النقد الشعري في المغرب»، «وظيفة الشاعر اليوم»، وتسعى ندوة «الشعر والفلسفة: حوارية التجاور»، إلى الوصول لسمات ممكنة، وليس محددة، بين الخطابين الشعري والفلسفي.