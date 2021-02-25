«محمد بن راشد للإعلام» تطرح مسابقة الفيلم القصير

المصدر: دبي - البيان

طرحت كلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأمريكية في دبي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مسابقة الفيلم القصير «مبدعون في الإعلام» لطلبة الثانوية العامة الصف الثاني عشر، باللغتين العربية أو الإنجليزية في مدارس الدولة الحكومية والخاصة، يحصل الفائز الأول على منحة دراسية في كلية محمد بن راشد للإعلام، والفائزون الثلاثة الأوائل لهم جوائز قيّمة. وفيما يلي تفاصيل المسابقة:



يرسل المتسابق فيلماً قصيراً أصلياً مدته من دقيقة إلى دقيقتين (صنعه الطالب بالكامل) يطرح الموضوع التالي:



الصحة النفسية عند طلاب المدارس بسبب انتشار جائحة كورونا.



كتابة نص موجز يفسّر الخيارات وراء المعالجة الإبداعية للفيلم (لا يزيد على 250 كلمة)



تصوير الفيلم عبر الهاتف ومشاركته عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي المفضلة لدى المتسابق: سناب شات، فيس بوك، انستغرام، تيك توك، الخ...



يمكن أن يكون الفيلم خيالياً (قصة من خيال الطالب) أو واقعياً (وثائقي، آراء متخصصين، تجارب خاصة، إلخ) أو أي شكل آخر يصور الفكرة بشكل إبداعي.



سيتم تقييم المشاريع بناءً على أصالة الفكرة، المفهوم، الإبداع، التناسب (مع موضوع الصحة العقلية)، والتقنية (جودة الصوت والفيديو).



تنصح الكلية الطلبة المشاركين بإجراء بعض الأبحاث لدعم مشروعهم بالحقائق.



على المتسابقين تحميل فيلمهم على وسيلة التواصل الاجتماعي بصيغة MP4 H264، وإضافة وسام: #مبدعون ـ في ـ الإعلام.



يجب إرسال رابط الفيلم مع اسم الطالب المشارك، رقم هاتفه، إيميله واسم مدرسته إلى العنوان التالي nmakansi@aud.edu



وتم تحديد آخر موعد لاستلام المشاركات 28 مارس المقبل، كما تعلن النتائج في منتصف أبريل 2021.





نتائج مسابقة القصة القصيرة





من جهة ثانية أعلنت الجامعة الأمريكية في دبي نتائج مسابقة «القصة القصيرة» التي أطلقتها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وندوة الثقافة والعلوم في دبي في الفصل الدراسي الأول لهذا العام لطلبة الثانوية العامة في مدارس الدولة الحكومية والخاصة.



وقد فاز الطالب عبدالله داوود علي أحمد من مدرسة الأهلية الخيرية في دبي بمنحة دراسية لنيله المركز الأول وتفوقه على 55 مشاركاً تقدموا للمسابقة من مختلف مدارس الدولة.



وكانت المسابقة كتابة قصة قصيرة من وحي الخيال بعنوان (الحياة في الإمارات بعد 50 عاماً) باللغتين العربية أو الإنجليزية.



كما تقدم الجامعة جوائز قيّمة تشجيعية للطلبة الذين حققوا مراكز متقدمة في ترتيب الفائزين.

