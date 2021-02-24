«أمير الشعراء».. لوحات شعرية تزين شاطئ الراحة في الحلقة الرابعة

المصدر: أبوظبي - وام

انطلقت مساء أمس رابع أمسيات برنامج أمير الشعراء في موسمه التاسع، الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وذلك على الهواء مباشرة من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي عبر قناتي بينونة والإمارات.

وفي مطلع الحلقة التي تعطرت تفاصيلها بلوحات الحب والأمل والشعر والتحدي، رحبت مذيعة البرنامج مهيرة عبدالعزيز، بأعضاء لجنة التحكيم المكونة من الدكتور علي بن تميم، والدكتور صلاح فضل، والدكتور عبدالملك مرتاض.

وأسفرت نتائج تصويت المشاهدين للشعراء الذين لم يتأهلوا من الحلقة الماضية، بعد أن عاشوا أسبوعاً من القلق والترقب في انتظار نتائج التصويت، حيث تأهل الشاعر محمد التركي من السعودية والشاعر السيد خلف أبو ديوان من مصر، إلى المرحلة القادمة من مشوار المنافسة في أمير الشعراء، فيما غادر المسابقة الشاعر نبيل عماد العياش من العراق.

نجـوم ودعوا المسابقة ونجوم في طريقهم نحو الهدف، وسماء أبوظبي لا تزال تنبض عشقاً وعبقاً وألحاناً، حيث انطلقت رحلة شعرية متجددة مع أربعة نجوم جدد من أربع دول، وهم (الشاعر أحمد حافظ من مصر، والشاعرة حوراء الهميلي من المملكة العربية السعودية، والشاعر عبدالعزيز لو من السنغال، والشاعر مصعب تقي الدين من الجزائر).

وجاء قرار لجنة التحكيم لتأهيل شاعر واحد فقط للمرحلة الثانية من مشوار الإمارة، حيث حصدت بطاقة التأهل الشاعرة حوراء الهميلي من المملكة العربية السعودية بعد حصولها على 47 درجة.

أما النجوم (الشاعر أحمد حافظ من مصر، والشاعر عبدالعزيز لو من السنغال، والشاعر مصعب تقي الدين من الجزائر) فسيكون أمامهم أسبوع من الانتظار، واثنان منهم يمتلكان فرصة الانضمام إلى زميلتهما للمحطة القادمة عن طريق دعم المشاهدين وتصويتهم عبر التطبيق الخاص ببرنامج أمير الشعراء، حيث يستمر التصويت لغاية وقت إعلان النتائج مطلع الحلقة القادمة.

ويتجدد اللقاء يوم الثلاثاء المقبل في تمام العاشرة مساءً عبر قناتي بينونة والإمارات، وأربعة نجوم في الحلقة الخامسة وخاتمة أمسيات المرحلة الأولى.