روسيا تبحث مع «مدينة الشارقة للنشر» إنشاء نموذج في ريازان

المصدر: الشارقة - البيان

اطّلع وفد من المسؤولين الحكوميين الروس على الفرص التي تتيحها «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر»، وما تقدمه من خدمات لسوق الكتاب في الإمارات والمنطقة، وبحث سبل فتح مجالات التعاون بين المدينة والمؤسسات المعنية بالنشر في مدينة ريازان أوبلاست الروسية.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية استقبل فيها سالم عمر سالم، مدير «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر»، في مقر المدينة، إيليا فيسيلوف، نائب رئيس حكومة ريازان الروسية، ورئيس مكتبها التمثيلي، وعدداً من المسؤولين في الحكومة الإقليمية الروسية.

وفي معرض حديثه مع المسؤولين الحكوميين الروس، أشار سالم عمر سالم إلى الهدف الرئيس الذي تسعى «مدينة الشارقة للنشر» لتحقيقه، وهو توفير خدمات مهنية شاملة ومتكاملة في قطاع النشر للمنطقة، بالإضافة إلى توفير الأدوات التي تساعد الناشرين والمستثمرين على إطلاق أعمالهم في الشارقة والتوسع إقليمياً وعالمياً، مؤكداً أن المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر تضم أكثر من 600 مكتب، فضلاً عن مراكز الخدمات والشركات التي أسست منشآتها ومرافقها الخاصة فيها.

أهداف الزيارة

من جانبه، قال إيليا فيسيلوف، نائب رئيس حكومة ريازان الروسية: «تشمل أهداف هذه الزيارة تعزيز الشراكات والمشاريع المشتركة مع روسيا، ولا بد من الإعراب عن إعجابنا بالمفهوم الرائد الذي تقدمه المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر لقطاع النشر العالمي، وسنحرص على تعريف رواد الأعمال في ريازان وروسيا الاتحادية على مزايا المدينة وفوائدها، ونحن على ثقة أن هذا اللقاء يمثل استكمالاً لشراكة وثيقة بين دولة الإمارات وروسيا، كما أننا نود بحث سبل الارتباط مع المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر لدراسة إنشاء مشروع مماثل في ريازان».

ورافق سالم عمر سالم -عقب الاجتماع- الوفد الحكومي الروسي في جولة للتعرف على مرافق المدينة وخدماتها المتكاملة، حيث استعرض ما تتيحه المدينة من مساحات ومكاتب لإطلاق الأعمال والاستثمار والمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.