«استشاري الشارقة» يطّلع على مشاريع مجمع اللغة العربية

المصدر: الشارقة - البيان

زار وفد من لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أول من أمس مجمع اللغة العربية بالشارقة، برئاسة رئيس اللجنة الدكتور حميد جاسم السويجي الزعابي، وبحضور أعضاء اللجنة كل من عائشة بوخاطر الشامسي، والدكتور عبد الرحمن الياسي، وطالب البلي الظهوري، ونبيلة الحمادي، وشيخة بن جويعد، وإسلام الشيوي أمين سر اللجنة.

وكان في استقبال وفد المجلس الدكتور امحمد صافي المستغانمي، الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة، وخالد بن بطي الهاجري، مدير عام المدينة الجامعية بالشارقة، وعدد من الباحثين والموظفين في المجمع.

وخلال الزيارة اطلع وفد المجلس الاستشاري على مرافق ومشاريع مجمع اللغة العربيّة، وبحث آليات التعاون وتبادل الخبرات بين المجلس والمجمع.

كما اطلع الوفد على الأنشطة التعليمية التي تقام ضمن مركز اللسان العربي التابع للمجمع، والذي يقدم بصورة دورية دورات لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

وشمل برنامج الزيارة استعراض مراحل العمل الجاري لاستكمال مشروع المعجم التاريخي للغة العربية، والذي أطلق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مجلداته الأولى في نوفمبر 2020 على هامش معرض الشارقة الدولي للكتاب.

ويعد المعجم المشروع المعرفي الأكبر للأمة العربية، إذ يؤرّخُ للمرة الأولى لمفردات لغة الضاد وتحولات استخدامها عبر 17 قرناً، تبدأ بعصر ما قبل الإسلام حتى عصرنا الحاضر.

وأشاد الدكتور امحمد صافي المستغانمي، الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة في تصريح له بزيارة وفد المجلس الاستشاري للمجمع، مشيراً إلى أهميتها في دعم وتشجيع أنشطة المجمع واستراتيجيته وخطة عمله التي تتضمن عدداً من المشروعات المتصلة بالإعلاء من مكانة اللغة العربية وإصدار مراجعها الأساسية، وفي مقدمتها مشروع المعجم التاريخي، الذي يحظى برعاية كريمة واهتمام كبير من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة.