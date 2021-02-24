«الفجيرة الثقافية» تناقش أهمية الابتكار للعبور إلى المستقبل

المصدر: الفجيرة - البيان

تزامناً مع فعاليات «الإمارات تبتكر 2021»، نظمت منصة 2071 التابعة لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، مساء أمس، عبر تطبيق «زووم»، جلسة حوارية بعنوان «الابتكار في الإمارات.. عبور إلى المستقبل»، بحضور خالد الظنحاني رئيس الجمعية.

استضافت الجلسة، التي أدارتها حياة الحمادي الأمين العام للجمعية مديرة منصة 2071، المخترع الإماراتي أحمد عبد الله مجان، رئيس جمعية المخترعين الإماراتية، صاحب التجربة النوعية في مجال الاختراعات المتميزة محلياً وإقليمياً وعالمياً، والملقب بـ«أديسون الإمارات».

وقال خالد الظنحاني في افتتاحه للجلسة: «إن دولة الإمارات تؤمن بالابتكار وتشجع عليه، وقيادتها الرشيدة تحتضن المبتكرين وترعى مواهبهم للوصول بهم إلى النجاح والتميز، فإمارات الريادة كانت ولا تزال سباقة وطموحة في مجال الابتكار والإبداع، والذي جاءت بشائره عبر تجربة الإمارات في الوصول إلى المريخ».

وأفادت حياة الحمادي مديرة منصة 2071 في مستهل حديثها: «نحن في دولة تستثمر قيادتها في رأس المال البشري، وتعتبر العقول فيها ثروة لا تقدر بثمن، وتشجع على صناعة المستقبل، وهو يقين جعلها في خمسين عاماً تقطع نجاحات بسرعة الضوء، وتنطلق في سباق النجاحات على جميع المستويات، وتدخل في منافسات الابتكار بمختلف ضروبها، وتتألق على الأرض وفي الفضاء، متطلعة لمستقبل مشرق بعين اللا مستحيل».

بدوره، أوضح المخترع الإماراتي أحمد مجان أن الإمارات دولة حاضنة للفكر والعقل المبتكر وتشجع أبناءها على وضع بصمة في هذا الحقل العلمي المهم، مشيراً إلى أن الإمارات دولة اللامستحيل، وأول مبتكر فيها كان الشيخ زايد، طيب الله ثراه، الذي وضع بصمته في كل المجالات وحوّل أرضها إلى جنة غناء وأركانها إلى بناء عتيد ومتراص البيان، وأطلق فيها يد المعمار والإعمار، وشجع فيها العلم والعلماء وقدر فيها العقول، وبجّل حب الابتكار إلى أبعد الحدود.