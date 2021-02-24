«زايد للكتاب» تقدم منحة لترجمة «اختبار الندم» إلى الأوكرانية

المصدر: (أبوظبي - وام)

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن تقديم منحة الترجمة إلى دار النشر الأوكرانية «نورا دروك ببليشرز»، لترجمة رواية «اختبار الندم» للروائي السوري خليل صويلح الفائزة بالجائزة في فرع الآداب لعام 2018.

وقال الدكتور علي بن تميم، أمين عام جائزة الشيخ زايد للكتاب رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «سعداء بالإعلان عن أولى ترجمات الجائزة لعام 2021، والتي تأتي بعد النجاح الذي شهدته منحة الترجمة العام الماضي، حيث قمنا بإطلاق 6 ترجمات بالإنجليزية والفرنسية والألمانية والأوكرانية لأعمال فائزة بالجائزة، حيث تعد منحة الترجمة من أهم المبادرات الاستراتيجية التي يشهدها القطاع الأدبي في العالم العربي، فهي تفتح أبواب العالمية أمام الكتّاب العرب، وتسهم في نشر أعمالهم بعدد من اللغات، مما يمكّنهم من الوصول إلى جمهور متعدد الثقافات والألسن، وسنواصل تقديم الدعم من خلال منحة الترجمة لرفد مختلف الأسواق العالمية بأفضل النتاجات الأدبية في العالم العربي».

وقالت إليونورا سيمونوفا، مديرة دار نورا دروك ببليشرز للنشر: «لقد اخترنا هذا العمل الأدبي، لأنه يسلّط الضوء على أوجه التشابه في الأثر الذي تتركه الحروب على الدول، بغض النظر عن الخلفية والثقافات، فالحروب قضية عالمية تؤدي إلى نتائج متشابهة، وهي في جوهرها لا تشرّد الأجساد، بل أيضاً الأرواح».

من جانبه قال الصحفي والروائي السوري خليل صويلح، الفائز بجائزة الشيخ زايد للكتاب في فرع الآداب لعام 2018: «أن تترجم روايتك إلى لغة أخرى، هذا يعني أنها حلّقت بجناحين خارج أرض لغتك الأم. غبطة تقودك إلى أسئلة من نوع: كيف يتلقى الآخر أوجاع لغة أخرى بلغته، وإلى أي حد ستجذبه مصائر شخصيات تعيش هموماً مختلفة، وماهي درجة تأثر قارئ أجنبي بالمناخات التي ابتكرتها».