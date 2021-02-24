«دبي للثقافة» تنثر الأصالة من تراث «دانة الدنيا»

المصدر: (دبي - البيان)

في مبادرة تهدف إلى دعم وتشجيع فن الطهي باعتباره فناً من الفنون التي تحفّز الابتكار والإبداع والريادة، فضلاً عن إبراز النكهات الإماراتية الأصيلة، تتعاون هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» مع «لوكسيتان كافيه»، لتحفيز جميع فئات المجتمع على المشاركة في أنشطة ملهمة، بما يتناغم مع محاور خريطة طريق استراتيجيتها، ويسهم في تعزيز مكانة الإمارة حاضنة للإبداع والمبدعين.

ومن خلال هذا التعاون يقدم مقهى ومطعم «لوكسيتان كافيه» وصفة «تارت اللوز والتمر» الخاصة، التي تجمع بين الثقافة الفرنسية وتراث دبي، حيث تضم مكوناتها اللوز الفرنسي والتمر الإماراتي الأصيل، وهو صنف من أصناف التمور الأصيلة، التي تحتل أهمية خاصة لدى الإماراتيين، في تمازج بين النكهات الغربية والشرقية، من شأنه تسليط الضوء على الدور، الذي يمكن أن يلعبه الطهي، بوصفه فناً من الفنون الإبداعية، في تقريب وجهات النظر وتبادل الأفكار والتمازج والتعايش على مستويات عدة.

وتم إرسال علب تحتوي على قوالب التارت المجهزة مسبقاً، إضافة إلى مكونات الحشوة المؤلفة من بودرة اللوز والتمر ومعجون التمر والكريمة وسكر التزيين إلى مجموعة من الأفراد، مرفقة مع تعليمات التحضير، متيحة الفرصة أمامهم لإضفاء لمسات فنية في إعداد «التارت»، وإبراز ذوق خاص في طريقة عرضها وتقديمها، ومن ثم مشاركتها ما أبدعوه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وعبر هذه المبادرة، تهدف «دبي للثقافة» إلى إبراز فنون الطهي المختلفة من الثقافات المتعددة، التي تعيش على أرض دبي، وتعريف أفراد المجتمع بطرق الطهي التي تختلف من بلد إلى آخر ومن ثقافة لأخرى.