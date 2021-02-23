المصدر: دبي - البيان

كشف المخرج مروان حامد عن إطلاق الموقع الرسمي للكاتب الراحل وحيد حامد، حيث يقدم محتوى رسمياً وموثّقاً ومرجعياً لتاريخ الكاتب الراحل، إضافة إلى إنشاء صفحات رسمية له على منصات التواصل الاجتماعي للتفاعل مع جمهوره في أنحاء العالم العربي.

ويضم الموقع سجلاً بكل الأعمال التي قدمها وحيد حامد، سواء الأفلام، والمسلسلات التلفزيونية، والمسلسلات الإذاعية، والمسرحيات، والمقالات المنشورة في الصحف المختلفة، إضافة إلى معرض للصور والفيديو يستعرض المقابلات التي أجريت معه.

وعبر أكثر من 100 عمل درامي قدمها للسينما، التلفزيون، الإذاعة والمسرح، سجل الكاتب المصري وحيد حامد لنفسه مكانة غير مسبوقة في العالم العربي بالعمل من خلال كل أنواع الدراما المتاحة منذ سبعينات القرن العشرين ولمدة 50 سنة، مع نجاح حققته أعماله انعكس في حفاوة نقدية وإقبال جماهيري على حد سواء، ليفوز عنها بالعديد من الجوائز والتكريمات.