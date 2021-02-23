نادي تراث الإمارات يطلق مبادرة «على درب الأوليين»

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلق مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مبادرة «على درب الأوليين»، التي تتضمن عدداً من الأنشطة والورش التراثية الموجهة إلى الأجيال الناشئة، بهدف ترسيخ قيم التراث في نفوسهم وتذكيرهم بما تركه أسلافهم من عادات وآداب وقيم.

وانطلق أول من أمس، أول الأنشطة ضمن المبادرة التي تستمر حتى 30 مارس المقبل، إذ قدم مسلم العامري الباحث في التراث الشفهي بمركز زايد للدراسات والبحوث محاضرة عن بعد تناول فيها السنع وآداب المجالس.

وتطرق العامري في حديثه إلى العادات والتقاليد الإماراتية في أدب المجالس، وكيفية استقبال الضيف، وأدب الحوار في المجلس، وإعداد وتقديم القهوة العربية، والطرائق الصحيحة لتقديم القهوة، مشيراً إلى أن هذه العادات ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا.

وأدار الباحث حواراً مع الطلاب حول آداب المجالس وأهمية إكرام الضيف بوصفه عادة إماراتية أصيلة وراسخة، إذ لا يزال الضيف يتمتع بضيافة متميزة يقدمها صاحب المجلس، في استقباله وضيافته والاطمئنان عليه ومساعدته في حال كان يحتاج لمساعدة أو طلب العون.

وشهدت المحاضرة حضوراً متميزاً لطلاب ومعلمي مدرسة عجمان الخاصة، ومدرسة نداء الإسلام الخاصة، ومدرسة منار الإيمان الخاصة، ومدرسة العمداء، والمدرسة العربية الخاصة، ومدرسة النصر، ومدرسة هارفست الخاصة.