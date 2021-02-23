العدسة الهندية تتفوّق .. وحضورٌ كويتيّ مميز

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين بمسابقة «إنستغرام» لشهر يناير 2021، والتي كان موضوعها «التجريد – النور والظلام». المسابقة شهدت تفوّقاً ثنائياً للعدسة الهندية من خلال المصور تيتو شاجي توماس والمصورة زينات شاكير. المسابقة منحت الفرصة للمصور الكويتيّ محمد مراد للحضور في قائمة الفائزين بعملٍ مميّز.

فيما أكمل المصور الإندونيسيّ إيدي باموجكاس عقد الفائزين برفقة المصور التركيّ علي أصلان. وسيحصل الفائزون الخمسة على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة وستُنشرُ صورهم وأسماؤهم على الحساب الرسمي للجائزة على إنستغرام HIPAae، وقد شهدت مسابقة شهر يناير استخدام الوسم HIPAContest_AbstractLD#.

تطور

وفي تصريحه عن الحدث، قال الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث: أسعدنا تطوّر الأعمال الفنية الـمُشاركة من الشرق الأوسط كمّاً ونوعاً، فهذا يعكس حالةً من التطوّر الثقافيّ للمصورين في المنطقة. إن التفوّق في فنون التجريد خاصةً إذا تم تحديده بالتباين الضوئيّ، مرتبةٌ شاقةٌ إلا على المصور المنغمس في ثقافة الضوء حتى النخاع نظرياً وعملياً، والقادر على تطويع الفكرة بعدسته وتجسيدها بمعايير جمالية مناسبة. نبارك للفائزين والمشاركين أيضاً بأعمالٍ إبداعيةٍ لافتة، وننصح المواظبين على المشاركة بضرورة التثقيف الدائم والاطلاع على كل جديد، والمشاركة في النسخ القادمة بنيّة تحقيق الفوز.

تحدٍ

المصور الكويتيّ محمد مراد يقول عن صورته الفائزة: التقطتُ الصورة في تنزانيا عام 2018، لقرن غزال «طومسون». في التصوير التجريدي تغيب الأطر المعتادة للمُشاهد، بحيث لا يستطيع التعرّف على طبيعة الصورة فوراً، هذا النقص في السياق هو من أهم الأسباب التي تجعل التصوير التجريديّ مثيراً للاهتمام والتحدّي في نفس الوقت. هذا هو فوزي الثالث في هذه المسابقة، أشعر بشعور عظيم.

مشهد مثالي

المصور الهنديّ تيتو شاجي توماس يقول : التقطتُ الصورة في «دبي مول» في الرابع من فبراير 2021، حيث بدت الأنماط الضوئية على الحائط مثيرة للإعجاب، لكن العنصر البشريّ كان ضرورياً لإضافة بعض الدراما للمشهد، ومن حسن حظي شاهدتُ شخصاً يعبرُ في المكان فنجحتُ في التقاط المشهد المثاليّ الذي انطبع في ذهني. سعيد بفوزي بهذه المسابقة فهي من أشهر مسابقات التصوير في العالم وفوزي بها سيعزّز ثقتي بنفسي لتحقيق أحلامي.