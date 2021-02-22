تسجيل البومة العُمانية النادرة في محمية وادي الوريعة الوطنية

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

كشف المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة أن فريق محمية وادي الوريعة الوطنية تمكن من رصد البومة العُمانية من خلال المسوح التي قام بها الفريق، لافتاً إلى أن المحمية تضم بين جبالها وأشجارها أعداداً كبيرة من الثدييات والنباتات والأسماك والطيور واللافقاريات ذات الأنواع النادرة، والتي تعتاش وسط مياهها العذبة، موضحاً أن المحمية باتت ملاذاً آمناً للتنوع البيولوجي إذ تزخر بـ107 أنواع من الطيور من أصل 475 نوعاً على مستوى الدولة.

بدوره، أشار الدكتور علي حسن الحمودي مسؤول محمية وادي الوريعة الوطنية إلى أن هناك 9 أنواع من البوم توجد في الإمارات العربية المتحدة، ثلاث منها أنواع مهاجرة، وتعد المحمية ملاذاً لسبعة أنواع من أصل الأنواع التسعة، مضيفاً إن البومة العُمانية هي أكثر أنواع البوم ندرة في الإمارات، تم اكتشافها عام 2015 عن طريق التسجيلات.

وقال الحمودي إن فريق المحمية تمكن من تسجيل بومة عُمانية ذات حجم متوسط تم تصويرها في شهر يوليو من العام الماضي عند زيارتها إحدى برك الماء البعيدة عن النشاطات الإنسانية داخل المحمية باستخدام الكاميرات المخفية، وذلك من خلال المراقبة المستمرة للموقع والتي أظهرت أن البوم زائر منتظم للمنطقة خلال أشهر الصيف ليروي عطشه، ويصطاد الحيوانات الموجودة حول البركة مثل العلاجم.

وأكد أنه على مسافة 17 كيلومتراً من الموقع الأساسي، تم تسجيل موقع آخر لوجود البومة العُمانية داخل أحد الكهوف وهو منطقة بعيدة عن الأنشطة البشرية داخل منطقة الحماية المركزية في المحمية، ما يوضح أن وجود هذه الأعداد هو وجود مجتمع صغير من هذا البوم يعيش داخل المحمية، لافتاً إلى أن كلا الموقعين لرصد البومة فيهما هما مناطق صخرية جافة مع وجود مصدر قريب للماء.

ويتم القيام بدراسات ميدانية مكثفة لمتابعة مراقبة هذه الكائنات، مع القيام بالبحوث حول بيئتها، وتكاثرها، وغذائها، وأنماطها الحركية، بالإضافة إلى التهديدات المحتملة ضدها، وكل ذلك سيساعد على قاعدة البيانات العالمية وفي حماية هذا النوع.

محمية وطنية

وأشار إلى أن وادي الوريعة بات موقعاً مهماً للتنوع البيولوجي كونه محمية وطنية، ومدرجاً ضمن اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة ويحمل رقم 1932 وثاني موقع في الدولة، وهو أيضاً مدرج ضمن قائمة محميات المحيط الحيوي والتابعة لمنظمة يونسكو، وتظهر أهمية الحفاظ على نظامها البيئي الهش من التغييرات التي قد تهدد التنوع البيولوجي في المنطقة والتأكد من بقائها، وأضاف إنه تم تسجيل أنواع أخرى من البوم خلال الدراسة مثل البومة العربية الصقرية المرقطة، البومة الفرعونية، بومة الحظائر، البومة اليوروآسيوية، بومة الأشجار المخططة والبومة الصغيرة.