حلم التتويج يراود بن دلموك والعامري في نهائي «فزاع لليولة»

المصدر: دبي - البيان

انطلقت أول من أمس المنافسة في الدور النهائي بين محمد عبدالله بن دلموك ومحمد سالم بن دغاش العامري، وسط أداء قوي وتحفز كبير من اليويله الطامحين بحصد اللقب، في الحلقة «12» من النسخة الـ21 لبطولة فزاع لليولة والنسخة الـ16 لبرنامج الميدان، حيث سيكون الموعد مع الحسم بعد أسبوعين من الآن بتاريخ 5 مارس المقبل لمعرفة هوية البطل الذي سيتوج بكأس فزاع الذهبي.

وانطلقت الحلقة مع لحظات ترقب لإعلان هوية اليويل الذي حقق المركز الثالث، حيث تفوق مكتوم الشامسي على حميد الرزي الشامسي، لينال هذا المركز بعد أداء مميز من أصغر يويل في البطولة تأهل للنهائيات في هذه النسخة.

وكان مكتوم الشامسي قد حصد العشر نقاط في عد القصيد، فيما نال حميد الرزي الشامسي الـ 20 نقطة في الرماية، وخلال منافسات الأسبوع خارج مسرح الميدان، تفوق مكتوم الشامسي في سباق القدرة الذي امتد لمسافة 15 كيلومتراً، لينال 20 درجة إضافية، وفي سباق الركض بالهجن، تفوق حميد الرزي الشامسي بحصوله على 20 نقطة، ولكن كان الحظ حليف مكتوم الشامسي نتيجة تصويت الجماهير لينال 30 نقطة.

الدور النهائي

توجهت الأنظار بعد ذلك إلى منافسة الدور النهائي بين محمد عبدالله بن دلموك ومحمد سالم بن دغاش العامري.

وجاءت البداية مع عد القصيد الذي تفوق فيه محمد بن دغاش العامري ونال النقاط العشر، بحسب تقييم الشاعر محمد بن حماد الكعبي الذي يقوم بتحكيم هذه المسابقة بناء على الحفظ والتفاعل وطريقة الإلقاء لقصيدة من 7 أبيات بعنوان «مجرَّبْ» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

وانتقل المتسابقان بعد ذلك إلى منافسة الرماية، وحقق محمد عبدالله بن دلموك النقاط العشرين بعدما نجح في إسقاط الصحون بزمن أسرع. أما في اليولة التي يشرف عليها المحكم راشد الخاصوني، جاء الأداء مميزاً وعكس مدى رغبة اليويلة للتتويج باللقب، من خلال الأداء الثابت والتحكم بالسلاح وعملية الفر، وحقق محمد بن دغاش العامري العلامة 49، فيما حقق محمد عبدالله بن دلموك العلامة 46.

وسيتنافس المشاركان في مسابقتي القدرة والركض خلال الأسبوع الجاري، على أن يتم الكشف عن هوية المتأهلين يوم 5 مارس المقبل عقب عملية التصويت الجماهيري أيضاً من خلال تطبيق «الميدان» عبر الهواتف الذكية.

اعتبر راشد الخاصوني، نائب مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وحكم اليولة، أن تحديد هوية البطل الآن بيد الجمهور، حيث ستكون نتيجة اليوله هي الحاسمة لإعلان البطل بعد أسبوعين من الآن وتحديداً في 5 مارس المقبل من خلال تطبيق «الميدان» عبر الهواتف الذكية، بعدما قدم اليويله كل ما في جعبتهم من مهارات وقدرات في مختلف أنواع المسابقات، ووصل التنافس إلى الدور النهائي ليكشف مدى تطور مهاراتهم وما حققوه من فوائد على مدار الموسم الحالي على يد أفضل المدربين في كافة الألعاب مثل الركض والقدرة والرماية واليوله لإعداد فرسان متسلحين بالمهارات الشاملة.

رمز الفرح

استعرضت الحلقة «12» تطور وغرس اليوله في المجتمع على مدار الزمن وجعلها موروثاً شعبياً، وقدم المعلومات سعادة عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وعلي بن كنديه الكتبي. كما شارك الشاعر عبيد بن خليفة الكعبي، بإلقاء شلة من كلماته بعنوان «أنت عيونك هاوينك».