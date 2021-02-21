شما بنت محمد بن خالد تعتمد نتائج جائزتي الأجيال والكتابة الإبداعية

المصدر: (العين - وام)

اعتمدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، نتائج جائزة الشيخ محمد بن خالد آل نهيان للأجيال في دورتها الـ«22» تحت شعار «متميزون من أجل الوطن» وجائزة الشيخ محمد بن خالد آل نهيان للكتابة الإبداعية في دورتها السابعة.

وأعربت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان في تصريح بالمناسبة عن سعادتها بإعلان الفائزين بجائزتي الأجيال والكتابة الإبداعية.. وقالت: «اختلطت مشاعر السعادة بفخرنا بكل المشاركين في الجائزة وخاصة في ظل الظروف الراهنة، وأقدم تهنئتي للفائزين على تميزهم الثقافي والمعرفي والإبداعي، وكلي يقين من أننا في عام 2021 ستجمعنا قاعات التكريم بعد أن ننجح في عبور هذه الفترة وتحصين مجتمعنا وكل إنسان على أرض الإمارات الطيبة باللقاح ضد الجائحة، لنعلن انتصار الحياة بإذن الله».

وتم إعلان النتائج بعد استكمال مرحلة التحكيم والاعتماد الأولي إذ تقدم لجائزة الشيخ محمد بن خالد آل نهيان للأجيال وجائزة الشيخ محمد بن خالد آل نهيان للكتابة الإبداعية 138 متنافساً. ومن المقرر إقامة حفل افتراضي لتكريم الفائزين بجائزتي الأجيال والكتابة الإبداعية في 28 فبراير الجاري، برعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش.