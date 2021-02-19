مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة تعزز القراءة الرقمية بإصدارات جديدة

المصدر: دبي - البيان

عزَّزت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة رصيد إصداراتها المعرفية خلال عام 2020، وذلك من خلال مجموعة كبيرة من الإنتاجات وإصدارات الكتب في مختلف مجالات المعرفة، وعبر قنواتها المتخصصة، والتي تشمل مبادرة «كتاب في دقائق»، و«برنامج دبي الدولي للكتابة»، كما بادرت المؤسسة بإتاحة ملايين الإصدارات من خلال مشروعها الرائد المتمثل في «مركز المعرفة الرقمي»، بهدف توسيع مسارات نشر وإنتاج المعرفة على المستويين المحلي والعالمي، والمساهمة في تحفيز ثقافة القراءة الرقمية في المجتمعات، إلى جانب دعم المحتوى العربي على شبكة الإنترنت.

وتابع برنامج دبي الدولي للكتابة نشاطاته وورشه التدريبية خلال العام 2020، على الرغم من الأزمة الصحية العالمية المتمثلة في وباء «كوفيد 19»، حيث توسّع نطاق نشاطاته لتشمل دولاً عربية عن طريق استثمار برامج التواصل المرئي عبر الإنترنت، وهذا ما أنتج عدداً من الإصدارات والكتب، التي قام منتسبو البرنامج بتأليفها، في مجالات: القصة القصيرة، والترجمة، وأدب الطفل واليافعين، بإجمالي (23) عنواناً جديداً، تعمل مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة على إتاحتها على «مركز المعرفة الرقمي».

صقل المهارات

فيما بلغ عدد المنتسبين إلى ورش البرنامج في العام 2020 (50) منتسباً من الكتاب الواعدين، الذين صقلت دورات برنامج دبي الدولي للكتابة مهاراتهم الإبداعية للوصول إلى مصاف كبار الكتَّاب والمبدعين، ولترتفع إصدارات البرنامج منذ إطلاقه وحتى عام 2020 إلى أكثر من (107) إصدارات، تنوعت بين: القصة القصيرة، وأدب الطفل (قصص الأطفال)، وأدب اليافعين، والترجمة، فضلاً عن ورشة كتابة المقال الاستقصائي التي شارك فيها 73 منتسباً.

كما بادرت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم بإتاحة كل إصداراتها على منصة «مركز المعرفة الرقمي»، ولا سيما في الوقت الذي لزم فيه الناس منازلهم، بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية التي صاحبت وباء «كوفيد 19»، وذلك عبر مبادرة «استثمر وقتك بالمعرفة»، حيث أتاحت أكثر من 2.6 مليون مادة رقمية في شتى شؤون المعرفة التي تجذب فئات المجتمع كافة.

نشر المعرفة

وأكد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسسة أن مشاريع المؤسسة المعنية بنشر وإنتاج المعرفة، وتعزيز مفاهيم القراءة والثقافة في المجتمعات، شهدت نشاطاً كبيراً فاق التوقعات خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع الظروف العالمية التي سببتها جائحة «كوفيد19»، وأبرزها الحرص على التباعد الاجتماعي، حيث أسهم بقاء الناس في منازلهم لفترات أطول بخلق توجهات معرفية جديدة لديهم، وبحث الكثيرين عن مصادر المعرفة الموثوقة، والتي يسهل الوصول إليها من أي مكان وفي أي زمان، وهو ما وفَّره «مركز المعرفة الرقمي» بإصداراته النوعية والشاملة، والتي أصبحت بمثابة جرعة معرفية مُكثّفة ينهلُ منها كُل من يسعى لإثراء رصيده المعرفي في شتى المجالات.

وأضاف: منذ بدء الجائحة لمسنا ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة إقبال الناس على القراءة الإلكترونية، وتحديداً عبر منصة «مركز المعرفة الرقمي»، حيث قفز عدد المستخدمين للمنصة إلى 252.466 مستخدماً في عام 2020 مقارنة مع 182.124 مستخدماً خلال عام 2019، ما يؤكد توجه الجمهور أكثر لمصادر المعرفة الرقمية، التي تتيح لهم الوصول إلى المعارف بكل مجالاتها، ومن خلال منصة عصرية مواكبة لاحتياجات ومتطلبات المرحلة الحالية، موضحاً أن المؤسسة ستعمل خلال الفترة المقبلة على إثراء المنصة بمزيد من الإنتاجات والإصدارات الجديدة، لتصبح وجهة القراء الرقمية الأولى على مستوى الدولة والمنطقة.

ملخصات الكتب

ومن جهة أخرى أصدرت مبادرة «كتاب في دقائق» ملخصات 24 كتاباً في 2020، وقامت بتوفيرها أيضاً على منصة «مركز المعرفة الرقمي»، وشملت مجالات ملخصات الكتب كلاً من: التعليم، الصحة والبيئة، والأسرة العصرية، استشراف المستقبل، إضافة إلى القيادة الإدارية، والذكاء الاصطناعي، والتنمية الذاتية. لترتفع إصدارات المبادرة منذ إطلاقها وحتى نهاية عام 2020 إلى نحو 225 عنواناً.

كما استمرت مجلتا «ومضات» و«فلاشز» الصادرتان عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، في إمداد القراء بأحدث المعارف التي أضحت حديث العالم، وخصوصاً تلك المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والفضاء ومحو الأمية والأمراض المعدية، والتي واكبت فيها مستجدات مرض «كوفيد 19»، وما يقوم به العالم في سبيل التخفيف من تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية، فضلاً عن الموضوعات المتعلقة بالتقنيات الحديثة والبيانات، وأثر ذلك كله في التنمية المستدامة وتطوير المجتمعات. وقد وفَّرت المؤسسة المجلتين المعرفيتين، عبر منصة مركز المعرفة الرقمي مجاناً لجميع القراء.