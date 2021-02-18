القرية العالمية تواصل تحطيم الأرقام القياسية

المصدر: دبي - البيان

تمكنت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، من تحقيق رقم جديد في غينيس للأرقام القياسية، حيث استطاعت أخيراً، الاقتراب من هدفها في تحقيق 25 رقماً قياسياً احتفالاً بموسم اليوبيل الفضي، محققة 15 رقماً حتى الآن.

واستطاعت الوجهة العائلية إحراز هذا الإنجاز الجديد بالتعاون مع 26 حرفياً وفناناً يعملون في جناح أفريقيا، نجحوا في تحقيق «أكبر عدد من الأساور الخرزية يصنعها فريق خلال ساعة». وكان الفريق قد حقق الرقم في المحاولة الثانية له بعد أن كانوا قد اقتربوا من ذلك في المحاولة الأولى ولكن دون أن يصلوا إلى الهدف، مؤكدين أهمية قيم الالتزام والعمل الجماعي في تحقيق الأهداف المرجوة.

واستطاع فريق من المتطوعين تحقيق الرقم القياسي، وسط تشجيع من ضيوف القرية العالمية الذين راقبوا بحماس محاولة تحقيق الرقم أثناء حضورهم في جناح أفريقيا، حيث تم تصميم 575 سواراً من حبات الخرز الغنية بالألوان الحيوية التي تحتفل بالثقافات الإفريقية المتنوعة خلال ساعة واحدة، متخطين الحد الأدنى المطلوب والمتمثل في تصميم 375 سواراً.

واستخدم في تصميم الأسوار عدد هائل من الخرز والخيوط والإبر، التي تم تقديمها من قبل المتاجر والمنافذ الموزعة داخل الجناح، وهي معروضة حالياً للبيع في جناح أفريقيا.

وتستمر القرية العالمية في استقبال ضيوفها يومياً في الموسم 25 ابتداءً من الساعة 4 عصراً لغاية 18 أبريل المقبل، مع باقة من أروع البرامج الثقافية والترفيهية على مستوى المنطقة ولجميع أفراد العائلة، لتجربة عالم من الروائع.