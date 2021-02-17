«غاليريا جزيرة المارية» يحتفل بالسنة الصينية الجديدة

المصدر: أبوظبي - البيان

دعا «غاليريا جزيرة المارية»، العائلة والأصدقاء وأفراد المجتمع، للمشاركة في احتفالات رأس السنة الصينية الجديدة، وذلك في الفترة من 11 وحتى 20 فبراير الجاري، إذ يمكن لمرتادي الغاليريا، الذي يعد الوجهة المفضلة للمتسوقين والزوار، الاستمتاع بتجارب صينية أصيلة لا تنسى، خلال الاحتفالات برأس السنة الصينية الجديدة. ووفق الأبراج الصينية، فإن هذا العام، هو عام الثور، ثاني الأبراج الصينية، الذي يتسم بصفات المثابرة والإيجابية.

ويشمل الاحتفال أنشطة وفعاليات، تغطي جميع جوانب هذه المناسبة، من خلال توفير خيارات تسوق حصرية، وعروض باهرة لرأس السنة الصينية الجديدة، وخيارات تناول مأكولات صينية وآسيوية شهية، في مطاعم داي باي دونغ، وبي إف تشانغز، وأوربن وك، ورويال أوركيد. وسيتاح للمتسوقين الذين ينفقون مبلغ 500 درهم وأكثر في الغاليريا، الحصول على هدية لا تنسى، وهي عبارة عن وعاء من الخزف الصيني، ومجموعة عيدان تناول طعام أصلية، ويمكنهم أيضاً إضفاء طابع شخصي على هذه الهدية، بواسطة خطّاط صيني موجود في المكان. ولاستلام هذه الهدية الخاصة والمميزة، ليس على الزوار سوى تقديم إيصالات الشراء في الجناح الصيني في سنترال كيتشينز في المستوى 3.

وفي جناح المجموعة الفاخرة، يمكن للزوار التوقف عند شجرة الحظ، التي تتدلى منها مظاريف الحظ الحمراء، وهي عادة صينية تقليدية لجلب الحظ والثروة. وسيكون احتفال هذا العام بدون تلامس، حيث يستطيع الزوار المشاركة باستخدام هواتفهم المحمولة، من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة على الشجرة، للحصول على بطاقة مسح رقمية، وكل بطاقة منها مخصصة للاستبدال الفوري بأحد العروض الرائعة من متاجر التجزئة، الأمر الذي يضيف تجربة ممتعة ومجزية للزوار والمشاركين. كما يُعدّ المكان مثالياً لالتقاط صور تذكارية معبّرة عن هذه المناسبة.

وفي تعليقه على هذه الاحتفالات، قال ديفيد روبنسون المدير العام للغاليريا جزيرة المارية: «يسرني أن أدعو الجميع، وأرحب بهم للمشاركة معنا في احتفالات الغاليريا برأس السنة الصينية الجديدة، فهذه الاحتفالات المفعمة بالتجارب الصينية، التي تستمر لعشرة أيام، تعدّ وجهة مثالية للعائلة والأصدقاء، للاستمتاع بالعروض الخاصة والجوائز العديدة، بالإضافة إلى متعة التسوق، وتناول الطعام المستوحى من هذه المناسبة. وكعادتنا دوماً، نحرص على الالتزام بأعلى معايير الصحة والسلامة، كل هذا لنضمن لزوارنا الاستمتاع بتجربة تسوق ممتعة وآمنة».

وسيتاح للزوار القيام برحلة ممتعة وتعليمية، والتعرف إلى أبراجهم الصينية، بواسطة 12 منصة منتشرة في أرجاء الغاليريا. ويمكن لمواليد عام الثور، وجميع مواليد الأبراج التي تليه، اكتشاف سماتهم وميزاتهم وحظوظهم الشخصية، حسب مواصفات برجهم الصيني. كما أن مسح رموز الاستجابة السريعة، عند كل منصة من المنصات، سيتيح للمتسوقين التعرف إلى عروض السنة الصينية الجديدة، كي يتمكن الزوار من مواصلة تجربتهم المميزة.