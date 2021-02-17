"ثقافة الفجيرة" تعزز دورها الريادي في الإمارة

المصدر: الفجيرة - وام

عززت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام دورها في الإمارة لنشر الثقافة والارتقاء بقطاع الإعلام في عام 2021 بمختلف البرامج ضمن أهدافها الاستراتيجية، وذلك بتوجيهات من الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام بالفجيرة .

وقال فيصل جواد، المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام: تتمحور برامج الهيئة في الاستعداد لافتتاح المقر الجديد لدار راشد للنشر، الذي يقع في برج الفجيرة، لعكس اهتمام الهيئة في الكتاب والقراء التي من المتوقع افتتاحها التجريبي خلال شهر فبراير الجاري على أن تتم مراعاة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الجمهور.

وأضاف: أنه بسعي الهيئة إلى انشاء دار لنشر ثقافة الأطفال بتوجيه الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي والتي تعنى بتطوير قدرات الأطفال في مختلف المجالات الثقافية وتضم مكتبة بالاصدارات خاصة بالطفل ومرسما حرا وسينما ومسرحا . وسيتمكن الأطفال من المشاركة بورش وأنشطة ثقافية تنمي مهاراتهم و إبداعاتهم.

وأكد جواد حرص الهيئة على تشجيع الشباب في الانخراط في القطاعات الأدبية والثقافية لما تتمتع به هذه الفئة من طاقات متميزة وتمكينهم في إبراز مواهبهم بشكل إيجابي وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في تسخير امكانياتهم بالشكل الصحيح.