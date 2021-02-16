الشارقة للفنون تكشف عن أفلام ربيع 2021

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن انطلاق سلسلة أفلام ربيع 2021، والتي تقام عروضها في أيام الجمعة الساعة 8:00 مساءً في سينما سراب المدينة، في المباني الفنية للمؤسسة بمنطقة المريجة.

تتناول سلسلة الأفلام موضوعات التضحية والرغبة والشغف والطموح في سياقات مختلفة، والجهود التي تبذلها الشخصيات في سبيل تحقيق أهدافها والنجاة والتعايش مع معضلات اجتماعية وسياسية.

تتضمن العروض المقبلة فيلم «سيد المجهول» (2019)، للمخرج علاء الدين الجم، والذي سيجري عرضه يوم الجمعة 19 فبراير 2021. يتناول الفيلم قصة أمين، السارق الذي يدفن حقيبة من الغنائم على قمة تلة ثم يموّه المكان على شكل قبر من دون شاهد، ليعود بعد سنوات من السجن فيجد القبر وقد أصبح ضريحاً مقاماً لسيد مجهول تعتاش القرية على الحجاج الذين يسافرون إليه من كل حدب وصوب، لتبدأ رحلة أمين في استرجاع غنيمته.

بينما يقدم فيلم «ميلكميد» (2020) للمخرج ديزموند أوفبياجيل والذي سيعرض 5 مارس المقبل، قصة عائشة عاملة الحليب في منطقة الصحراء الكبرى الأفريقية، التي تدفعها الظروف إلى التعامل مع متشددين دينيين للبحث عن أختها الصغرى زينب، إلى أن يتبين أن سعيها لاستعادة ماضيها السعيد معقد بصورة غير متوقعة.

وتدور أحداث فيلم «أبناء الشمس» للمخرج مجيد مجيدي والذي سيعرض 2 أبريل المقبل، في طهران، حيث تسعى عصابة من فتية الشارع جاهدة للنجاة وأهليهم من ضنك العيش، فيقومون بأعمال غريبة في ورشة تصليح سيارات ويرتكبون جرائم طفيفة سعياً للكسب السريع. حتى يوكل إلى علي مهمة إيجاد كنز مدفون تحت الأرض، فيستعين بعصابته لأداء المهمة، لكن الوصول إلى النفق يفرض على الفتية التسجيل في مدرسة الشمس، وهي مؤسسة خيرية تحاول تعليم فتية الشوارع والعمال الصغار تقع على مقربة من مكان الكنز.

وتهدف سلسلة الأفلام إلى توفير منصة نوعية تتيح لعشاق السينما في الإمارات الفرصة لمشاهدة مجموعة متنوعة من الأفلام المستقلة، ضمن الفئات الروائية والوثائقية والقصيرة.