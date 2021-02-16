«موشنجيت دبي» تتيح حضور كواليس مسلسل Into the Deadlands: Ice Storm

المصدر: دبي - البيان

ضمن أحدث العروض التي توفرها، تتيح «موشنجيت دبي» أمام الجمهور فرصة حضور كواليس تصوير مجموعة من الأفلام والمسلسلات، حيث يمكن الآن للجمهور الاقتراب من الإثارة والحماسة والموقع الحقيقي لتصوير مسلسل الإثارة Into the Deadlands: Ice Storm المقدم من موشنجيت دبي، للمخرجة فيلسيا إم. ريل.

يضم هذا المسلسل مجموعة من حركات الإثارة وعروض الرقص التي يشملها التصوير الحقيقي للفيلم. وهو مغامرة مثيرة تحكي قصة تتبع رحلة اثنين من المارة الغرباء من عالم ما بعد نهاية العالم. سيتم عرض الحلقة الأولى من مسلسل Into the Deadlands: Ice Storm خلال شهر فبراير الحالي في مسرح هوليوود، موشنجيت دبي، والحلقات الأخرى خلال الأشهر القليلة المقبلة.

حول هذا العرض علق أبيل بيرالس، مدير الترفيه في موشنجيت دبي قائلاً: نحن في غاية الحماسة بشأن هذا العرض المميز، فهو عرض ترفيهي يجمع بين العروض الرائعة التي تحبس الأنفاس والحركات المثيرة التي تزيد من مستوى التشويق وطبعاً الكثير من المرح. وهو عرض رائع لكل أفراد العائلة وعشاق الأفلام والتشويق.

العرض متاح أمام الجميع، لكن قد يكون هناك بعض الأحداث المثيرة التي قد لا يكون بإمكان الأشخاص غير البالغين تحملها، لذا ينصح أن يكونوا برفقة الأهالي.

توفر موشنجيت دبي العروض الموجهة لمختلف الأفراد والشرائح، وهي تشمل مجموعة من الألعاب ومناطق الجذب بما في ذلك ركوب الأفعوانية المثيرة وبرج السقوط والألعاب المائية ومختبرات لعب تفاعلية وأجهزة ثلاثية الأبعاد لمحاكاة الحركة والعروض المسرحية المباشرة وغيرها. وبصفتها وجهة ترفيهية على مدار العام، تضم موشنجيت دبي 22 معلماً رئيسياً في الداخل، بالإضافة إلى مناطق باردة ومناظر طبيعية مظللة في جميع أنحاء المنتزه. يمكن للضيوف الاختيار بين تسعة مطاعم عائلية، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من أكشاك الأطعمة السريعة والمنتشرة في مختلف أنحاء المنتزه. تبيع موشنجيت دبي المنتجات الترويجية الرسمية المرخصة للأفلام عبر 15 متجراً للتجزئة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الأكشاك والعربات.

وتماشياً مع الإجراءات الصحية الوقائية، تحرص موشنجيت دبي على تطبيق أفضل الممارسات والإجراءات الاحترازية التي تتماشى مع الإرشادات الحالية الصادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي والممارسات الدولية المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية. تشمل هذه الإجراءات تدابير التباعد الاجتماعي، الدفع دون تماس، خفض الطاقة الاستيعابية للألعاب، المتاجر والمطاعم، واتباع إجراءات صارمة للتنظيف والتعقيم. ويجب على الزوار الحصول على تذكرة دخول سارية المفعول إلى موشنجيت دبي.