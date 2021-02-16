«اتحاد الكتاب - دبي» يناقش واقع أدب الخيال العربي

المصدر: دبي - البيان

ينظم فرع اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات في دبي، جلسة حوارية بعنوان «واقع أدب الخيال في عالمنا العربي»، يشارك فيها كل من الكاتبة الإماراتية نورة النومان، والروائي المصري أحمد مراد.

نورة النومان هي رئيس المكتب التنفيذي للشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، صدر لها كتابان مصوران للأطفال «القطة قطنة» و«القنفذ كيوي»، كما أصدرت رواية من ثلاثة أجزاء هي «أجوان»، «ماندان»، «سيدونية».

ولأحمد مراد عدة روايات منها: «فيرتيجو»، «تراب الماس»، «الفيل الأزرق»، «1919»، «أرض الإله»، «موسم صيد الغزلان»، «لوكاندة بير الوطويط»، وترجمت أعماله لعدة لغات منها الإنجليزية، الإيطالية، الفرنسية والألمانية.

وتقام الجلسة التي يديرها غيث الحوسني في السابعة والنصف من مساء اليوم عبر منصة «زوم».