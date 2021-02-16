ندوة لجمعية الصحفيين تناقش كتاباً حول الإعلام الإماراتي

المصدر: أبوظبي - وام

نظمت جمعية الصحفيين الإماراتية في أبوظبي، ندوة «عن بعد» لمناقشة كتاب بعنوان: «الإعلام الإماراتي.. الوسائل والسمات العامة والمستحدثات الرقمية»، للكاتب الدكتور عباس مصطفى صادق، الإعلامي بمؤسسة أبوظبي للإعلام سابقاً.

وشارك في الندوة التي أدارها عبد الرحمن نقي البستكي، أمين السر العام لجمعية الصحفيين الإماراتية، محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من الصحفيين والإعلاميين والباحثين في الدولة والوطن العربي.

وقدم عبد الرحمن نقي في بداية الندوة الشكر إلى الدكتور عباس مصطفى صادق على جهوده الكبيرة في إمداد المكتبة الإعلامية الإماراتية والباحثين بهذا الكتاب القيم الذي يشمل جوانب مختلفة للعمل الصحفي والإعلامي، وخاصة الإعلام الرقمي الحديث.

ولفت الدكتور عباس خلال الندوة إلى أن هذا الكتاب الصادر عن دار قنديل للطباعة والنشر والتوزيع التابعة لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، يرصد مجموعة السمات العامة والتطورات الهيكلية والتنظيمية والوظيفية والتكنولوجية للإعلام الإماراتي في الألفية الجديدة.

وفي ختام الندوة قدم محمد الحمادي، الشكر للدكتور عباس مصطفى صادق على إضافته الكبيرة لهذا الكتاب القيم للمكتبة الإعلامية الإماراتية.