من مسرح شاطئ الراحة وعبر قناتي «بينونة» و«الإمارات»

المصدر: أبوظبي - البيان

تنطلق مساء اليوم، ثالث حلقات البث المباشر من برنامج «أمير الشعراء»، بموسمه التاسع، الذي تنظمه وتنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، في إطار استراتيجيتها الثقافية، الهادفة لصون التراث، وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي، وذلك من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قناتي بينونة والإمارات.

ويقدم 4 شعراء من نجوم البرنامج، قصائدهم الشعرية، أمام لجنة التحكيم، حيث سيشارك في الحلقة كل من (الشاعر السيد خلف أبو ديوان من مصر، والشاعر علي لون من نيجيريا، والشاعر نبيل عماد العياش من العراق، والشاعر محمد التركي من السعودية).

وكانت الحلقة الماضية، قد شهدت تأهل الشاعر محمد عرب صالح من جمهورية مصر العربية، بقرار لجنة التحكيم، بعد حصوله على 46 درجة، ليلتحق بركب المتأهلين إلى المرحلة الثانية من البرنامج، فيما ينتظر الشعراء الثلاثة (حنان فرفور من لبنان، عبد الله علي الشامسي من الإمارات، محمد المامي من موريتانيا)، تصويت الجمهور من خلال التطبيق الإلكتروني لبرنامج أمير الشعراء (www.princeofpoets.ae)، أو التطبيق الإلكتروني للبرنامج، حيث سيتم الإعلان عن نتائج التصويت، مطلع الحلقة الثالثة.