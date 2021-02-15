مهرجان طيران الإمارات للآداب ينعى الشاعر الكبير مريد البرغوثي

المصدر: البيان الإلكتروني

نعى مهرجان طيران الإمارات للآداب، الشاعر والروائي الفلسطيني الكبير مريد البرغوثي الذي توفي أمس الأحد عن عمر ناهز 77 عاماً.

ونشر مهرجان طيران الإمارات للآداب عبر حسابه بتويتر تغريدة قال فيها، "الموت حين يباغت الشعراءَ يستولي على أقلامهم لكنه لا يأخذ الأوراق من عظمائهم"

وأضاف، "ببالغ الحزن والأسى نتقدم بخالص التعازي لعائلة ومحبي الشاعر والكاتب، مُريد البرغوثي، رحمه الله. ترك مُريد البرغوثي إرثاً أدبياً يتألف من 12 ديواناً شعرياً، وكتابان نثريّان.

ولد البرغوثي عام 1944 في قرية دير غسانة قرب رام الله في الضفة الغربية، وتلقى تعليمه في مدرسة رام الله الثانوية.

وسافر بعدها إلى مصر في العام 1963 حيث التحق بجامعة القاهرة وتخرج في قسم اللغة الإنجليزية وآدابها العام 1967.

وكان البرغوثي متزوجا من الكاتبة والناقدة المصرية رضوى عاشور، وابنهما هو الشاعر تميم البرغوثي.