«ثقافة أبوظبي» تطلق مبادرة تأشيرة «الإقامة الإبداعية»

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي عن إطلاق مبادرة تأشيرة «الإقامة الإبداعية»، التي تهدف إلى دعم المبدعين في مختلف فئات المجالين الثقافي والإبداعي.

تتضمن الفئات التي يحق لها الحصول على تأشيرة «الإقامة الإبداعية» جميع العاملين في الوظائف الإبداعية والثقافية من بينها التراث، الفنون الأدائية، الفنون البصرية، التصميم والحرف اليدوية، النشر، الألعاب والرياضات الإلكترونية والإعلام، كما تهدف هذه المبادرة إلى توفير فرص الإقامة والعمل للمبدعين في أبوظبي، سعياً إلى تعزيز المشهد الإبداعي المتنامي في الإمارات.

التزام

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي: «تلتزم أبوظبي برعاية المواهب الإبداعية الموجودة في دولة الإمارات، إلى جانب جذب واستقطاب المبدعين من أصحاب الأفكار المتفرّدة والريادية من المنطقة والعالم. وستوفر تأشيرة «الإقامة الإبداعية» للحاصلين عليها وصولاً إلى المرافق الفنيّة ذات المستوى العالمي، فضلاً عن بيئة عمل جاذبة وملهمة وآمنة. وسيظل دعم القطاعات الثقافية والإبداعية من أولويات دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، ويأتي إطلاق هذه التأشيرة ليعكس مدى سرعتنا ومرونتنا في إطلاق أي من المبادرات ذات الصلة على الصعيد العالمي»

وأضاف معاليه: «تلعب منظومة أبوظبي الإبداعية دوراً محورياً في حياة جميع من يعيشون هنا، ونحن ملتزمون بدعم المهنيين وأصحاب الممارسات الإبداعية في الإمارة».