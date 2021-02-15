«سيكادا 17 عاماً» رواية مصورة تصدر عن مكتبة جميل

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مكتبة جميل، المركز المفتوح للبحوث الفنية المعاصرة في مركز جميل للفنون، مؤسسة الفن المعاصر في دبي، عن نشر أول رواية مصورة لها للكاتب الشهير سارناث بانيرجي، «سيكادا 17 عاماً»، حيث يقدم الكاتب فصلاً جديداً من الرواية كل أسبوعين على الموقع الإلكتروني للمركز.

تقدم الرواية سرداً لحياة شابة وجدت نفسها حبيسة مكتبة رحبة، بينما هي تمر بمراحل الإنكار والغضب ثم القبول. وتستسلم لمصيرها وتتجول في قاعات القراءة الخاوية، وبين الرفوف، وتلتقط صوراً لنفسها بين الكتب وتجد طعامها وشرابها داخل ثلاجة ممتلئة. وفي بعض الأحيان، تتحدث مع شخصيات في خيالها. إنه عمل يحتفي بالقراءة، ويتطلع الكاتب من خلال هذا التكليف الأدبي إلى إنشاء مسارات جديدة للنصوص، والتوسع في فكرة الببليوغرافيا. تعتبر ممارسة الرسم أحد محاور عمل مكتبة جميل، وعلى وجه الخصوص تبين كيف يساعدنا الرسم في فهم الأدب، وقدرته على إيضاح ما هو نظري مع إتاحته عبر تخصصات متعددة. وتتطلع المكتبة إلى مزيد من تفريغ إمكانات وفهم ممارسة الرسم من خلال منظور (الرسم بوصفه بحثاً)، ودمج هذه الفلسفة في مجموعتنا وبرامجنا وتكليفاتنا وحلقات المكتبة. ويذكر أن سارناث بانيرجي هو روائي مصور ومؤسس مشارك لدار النشر للقصص المصورة فانتومفيل.