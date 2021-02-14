«دار البر» تصدر ثلاثة كتب حول القيم الوطنية

المصدر: دبي - وام

أصدرت جمعية «دار البر» 3 كتب تدور حول قيم ومبادئ الولاء للقيادة الرشيدة والانتماء والوفاء للدولة والمسؤولية تجاهها، ترسيخاً للقيم الوطنية والتماسك الوطني والتضافر المجتمعي والالتفاف حول الدولة والقيادة في صفوف موحدة ومتراصة، نحو مواصلة حالة الأمن والأمان والاستقرار ومظاهر التقدم والتطور ومكتسبات التنمية والاستدامة والازدهار والرفاهية.

وأكدت الجمعية أنها تضع نصب عينيها وعلى رأس أولوياتها تعزيز قيم الولاء والانتماء للدولة والقيادة وغرس مفهوم التماسك الوطني المجتمعي، والمحافظة على هيبة الدولة ومكانتها واحترام قوانينها، وتأصيل تلك القيم في الأصول الشرعية العلمية في ديننا الحنيف ثم التوعية المجتمعية بقيمتها وأهميتها.

وتعد الكتب الثلاثة هي «أمن البلدان من مقاصد الإسلام» و«هيبة الدولة وآثارها في الفقه الإسلامي» من تأليف د. محمد عبد الله الحمادي، وكتاب «بيعة الحكام في السياسة الشرعية.. فقهها وحقوقها ومخالفاتها» تأليف د. خالد بن علي محمد.