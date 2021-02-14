«مكتبة» تواكب «الإمارات تبتكر 2021» ببرامج خاصة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت «مكتبة» في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن إطلاق برنامج خاص بمناسبة فعاليات «الإمارات تبتكر 2021»، والتي تقدم مجموعة من الفعاليات لنشر التفكير الابتكاري بين طلاب المدارس والعمل على تطوير مهاراتهم وأفكارهم بشكل يعزز قدراتهم الإبداعية.

وتهدف فعاليات «الإمارات تبتكر 2021» إلى ترسيخ ثقافة الابتكار في الدولة، وتوفير الدعم للمبدعين والموهوبين في شتى المجالات، وذلك من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات التي تجمع الأفراد والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

كما أعلنت «مكتبة» عن إطلاق مسابقة «اصنع فكرتك.. نحو الاستدامة»، بهدف توفير منصة إبداعية لتشجيع الأطفال والشباب على الابتكار، إضافة إلى توجيه طاقاتهم نحو أعمال تعود بالفائدة على المجتمع.

وتسعى المسابقة إلى تعريف المشاركين بأهمية الاستدامة في الحفاظ على البيئة، وتسليط الضوء على أفضل الحلول المستدامة لمواجهة التحديات البيئية، مثل كيفية معالجة النفايات، وإيجاد مصادر بديلة للطاقة، والحد من الاحتباس الحراري، ومواجهة التصحر من خلال زراعة الأشجار، وغيرها من الحلول والتحديات.

ولفتت شيخة محمد المهيري، مديرة إدارة المكتبات في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي إلى أن «الإمارات تبتكر 2021» من أبرز المبادرات التي تشهدها الدولة، وتسعى إلى جعل الابتكار أسلوب حياة ونهجاً راسخاً على الصعيدين الفردي والمؤسسي، ونحن نسعى من خلال هذه الفعاليات إلى غرس ثقافة الابتكار في عقول الأطفال والشباب لتعزيز مساهمتهم في تحقيق التنمية وصنع مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

يذكر أن فعاليات «الإمارات تبتكر 2021»، سيتم تنظيمها على مستوى دولة الإمارات في الفترة من 21 إلى 27 فبراير الحالي، بمشاركة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، في حدث وطني يهدف إلى ترسيخ ونشر ثقافة الابتكار وتعزيز المشاركة المجتمعية في تصميم وتطوير التجارب والمبادرات المستقبلية.