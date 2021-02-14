«ألف ليلة وليلة» في ندوة لـ«زايد للكتاب»

المصدر: أبوظبي - وام

نظّمت جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية، بالتعاون مع معهد جامعة نيويورك أبوظبي، ندوةً افتراضيةً بعنوان «قصص نواصل روايتها: الأثر المتجدّد لحكايات ألف ليلة وليلة»، والتي سلّطت الضوء على الأعمال الأدبية التي استلهمت حبكتها من هذا العمل الروائي الخالد من القرن الثامن عشر وحتى الآن، إلى جانب تطرقها للأسباب التي جعلت حكايات «ألف ليلة وليلة» مصدر إلهام للكتّاب من حول العالم.

وشهدت الندوة مشاركة اثنين من الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب ضمن فرع الثقافة العربية في اللغات الأخرى، وهما ريتشارد فان ليون، محاضر أول في الدراسات الإسلامية في جامعة أمستردام الفائز بالجائزة عام 2020، وفيليب كينيدي، أستاذ متخصص في دراسات الشرق الأوسط والدراسات الإسلامية والأدب المقارن في جامعة نيويورك أبوظبي الفائز بالجائزة عام 2019، فيما أدارت الندوة مايا كسرواني، أستاذة مساعدة في الأدب العربي الحديث في جامعة نيويورك أبوظبي.



تعاون

وقال الدكتور علي بن تميم، أمين عام جائزة الشيخ زايد للكتاب رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «سعداء جداً بهذا التعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي، فهي من أبرز المؤسسات الأكاديمية العالمية ومركز رائد للأبحاث والثقافة والابتكار على مستوى المنطقة، ونقدر مساعيها في إثراء المحتوى البحثي للتاريخ العربي من خلال مبادرات مثل مكتبة الأدب العربي، وهذا ينسجم مع نهج جائزة الشيخ زايد للكتاب الرامي لمد جسور التبادل الثقافي، وتعزيز مساهمة اللغة العربية في دعم الحوار الحضاري من خلال الأدب. ونتطلّع للتعاون المستمر مع الجامعة للإسهام في تعزيز وتطوير المشهد الثقافي في المنطقة».

وقال ريتشارد فان ليون: «ألف ليلة وليلة من أبرز الأعمال الروائية التي تعبّر عن أصالة الأدب العربي، وهي تعد مصدر إلهام للكتّاب في كل مكان، بفضل إسهامها في إطلاق العنان لمخيلتهم وتعزيز حرية التعبير. وكان من دواعي سروري أن أشارك في هذه الندوة الحوارية، التي من المؤكد أنها ستشجّع المزيد من القرّاء على الإقبال على مطالعة هذه المجموعة من الحكايات التي تتمتع بأهمية كبيرة».



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وتمثل الندوة بداية فعاليات البرنامج الثقافي لجائزة الشيخ زايد للكتاب لدورتها الخامسة عشرة، وذلك لتعزيز وعي الأوساط الثقافية بالجائزة وأهدافها بوصفها رافداً يثري الدراسات العربية وفنونها وآدابها ومنبراً للتواصل عن قرب مع أعلام الفكر والآداب حول العالم. ويتضمن البرنامج الثقافي الافتراضي تعاوناً مع عدد من المؤسسات الثقافية والأكاديمية المحلية والعالمية، وذلك لفتح باب الحوار حول عدد من الموضوعات التي تهم القطاع الأدبي إلى جانب تسليط الضوء على مبادرات الجائزة الرامية إلى إعلاء قيم التسامح والحوار بين الحضارات.