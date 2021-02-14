وزارة الثقافة والشباب تستعد لشهر القراءة

المصدر: البيان الإلكتروني

في إطار استعداداتها للشهر الوطني للقراءة، أعلنت وزارة الثقافة والشباب إطلاق شعار "أسرتي تقرأ" لشهر القراءة 2021، بهدف دعم وتعزيز دور الآباء في غرس حب القراءة لدى الأبناء، وإبراز أهميتها ودورها الكبير في تنمية الطفولة المبكرة، وترسـيخها ثقافة وعـادة مجتمعيـة دائمـة بيـن أفـراد المجتمـع، وتعزيز دورهـا كمحرك ومؤشـر رئيسـي للتماسـك والترابط الأسـري، والتركيز عليها لغـرض المتعـة والاستكشـاف والإلهـام لـدى الأطفـال في مجتمع دولة الإمارات.

ينبثق الشعار من اهتمام قيادة دولة الإمارات الرشيدة بالقراءة وتنميتها خاصة لدى فئة النشء، وتفرد الإمارات بقانون القراءة الذي شكل منعطفاً تاريخياً في مسيرة دعم القراءة محلياً، فضلاً عن استنادها إلى دراسات عالمية ومحلية دلت على ضرورة تشجيع الآباء على القراءة لأطفالهم حتى تصبح عادة مجتمعية وأسرية تعزز الترابط والتقارب بين الجميع.

وقالت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب: " شعار شهر القراءة يجسد أهمية دور الأسرة في تعزيز وإثراء المطالعة والمعارف لدى فئة الأطفال، حيث تشكل الأسرة الحلقة المحورية في تنمية حب القراءة لتصبح نهجاً يومياً راسخاً لديهم، بما يسهم في دعم توجهـات الدولـة لبنـاء اقتصـاد قائـم علـى المعرفـة، وخلــق وبناء وتطوير جيــل جديــد مــن الباحثيــن والمفكريــن".

وأضافت: "نعمل مع كافة المؤسسات في الدولة علــى تكثيــف جهــودنا طوال شــهر القــراءة 2021 لإعــداد وإطــلاق الحملات والبرامــج التثقيفيــة للآبــاء، بشــأن أهميــة القــراءة لأبنائهــم وتشــجيع العــادات الإيجابية للقراءة المبكرة، ولضمـان اسـتدامة واسـتمرار جهـودنا الوطنية في دعم الاستراتيجية الوطنية، ندعو جميع مؤسسـات الدولـة إلى تسخير كافة الأدوات المتاحة لترسـيخ ثقافـة القــراءة فــي المجتمــع، وتنفيذ المبــادرات الهادفــة إلــى الارتقــاء بالمســتوى المعرفــي والثقافــي الذي يعد أولويــة رئيســة فــي أجنداتنا السنوية".

وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله قد أصدر القانون الوطني للقراءة؛ الأول من نوعه على مستوى العالم بهدف دعم تنمية رأس المال البشري، والإسهام في بناء القدرات الذهنية والمعرفية، ودعم الإنتاج الفكري الوطني، وبناء مجتمعات المعرفة في الدولة.

ويضع القانون الوطني للقراءة أطراً ملزمة لجميع الجهات الحكومية في القطاعات التعليمية والمجتمعية والإعلامية والثقافية لترسيخ القراءة لدى كل فئات المجتمع بمختلف المراحل العمرية.

ويسعى إلى تكريس القراءة كأحد المظاهر الثابتة في المرافق العامة بالدولة. ويغطي القانون كل ما يتصل بالقراءة من تطوير ونشر وترويج وأنظمة داعم بما يضمن استمرارية جهود تكريس القراءة ومأسسة الجهد الثقافي.

يطرح القانون لأول مرة مفهوم التطوع المعرفي، من خلال تشجيع فئات المجتمع على تخصيص جزء من أوقاتها للقراءة لكبار السنّ والمرضى والأطفال، ومن في حكمهم ممن يعجز عن القراءة، ضمن مقاربة تعكس رقياً حضارياً.

وجدير بالذكر، أن مــن أهــم المســتهدفات الوطنيــة للقـراءة أن تصبـح القـراءة سـلوكاً راسـخاً لـدى %50 مــن الإماراتييــن البالغيــن بحلــول العــام 2026، ولـدى %80 مـن طلبـة الـمدارس؛ وأن يقـرأ الطالـب 20 كتابــاً فــي المتوســط ســنوياً بصــورة اختياريــة، وتســتهدف الاســتراتيجية ألا تقــل نســبة الآبــاء المواطنين الذيـن يقـرأون لأطفالهـم عـن %50، وهو مــا ينســجم مــع الهــدف الأول مــن الاستراتيجية، والســاعي إلــى تعزيــز القــراءة وترســيخها باعتبارها نشــاطاً عائلــياً يشــارك فيــه كل أفــراد الأســرة.

ويمكن لجميع المؤسسات تقديم جميع المبادرات من خلال تعبئة النموذج المتوفر على الموقع الإلكتروني للوزارة https://www.mckd.gov.ae/ar/reading/form/.