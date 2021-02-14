«طيران الإمارات للآداب» 2021.. ختام رحلة معرفية حافلة بالفنون والعلوم

المصدر: دبي - البيان

اختتم مهرجان طيران الإمارات للآداب فعالياته أمس، بعد ثلاثة أسابيع استثنائية بحضور فعلي وافتراضي. وقد احتضنت دورة العام الحالي، العديد من الكتّاب العالميين وتوجت مضامينها بنقاشات وفعالايت ثرية جمعت بين الأدب، والفنون، والعلوم، والشؤون المعاصرة، والعروض السينمائية، وفنون الأداء، إضافة إلى فنون الطهي.

وقالت أحلام بلوكي، مديرة المهرجان: «ممتنون للغاية لكل من ساهم في هذا المهرجان على الرغم من كل العقبات. لقد شهدنا احتفالاً رائعاً بالقصص على اختلاف أشكالها، على مدار ثلاثة أسابيع، كما ابتهجنا بإحساس الترابط الاجتماعي القوي. لقد كان المهرجان حافلاً بالإبداع والجلسات التي تضم نخبة من المتحدثين الملهمين، وهو الأمر الذي وفر لقلوبنا وعقولنا الطاقة التي كانوا في أشد الحاجة إليها».

شكر الرعاة

وتوجهت إدارة المهرجان بالشكر الجزيل لراعي المهرجان الرسمي مجموعة طيران الإمارات، وشركائها: هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، الهيئة المعنية بشؤون الثقافة والفنون والتراث في الإمارة.

علاوة على مجموعة المساهمين بدعم المهرجان، ومنهم : الرعاة والشركاء سوق دبي الحرة، هيئة كهرباء ومياه دبي، بنك الإمارات دبي الوطني، شركة دو للاتصالات، مؤسسة دبي للاستثمار، ونادي زعبيل للسيدات، وأصوات أجيال المستقبل لمنطقة الشرق الأوسط، وبرنامج الجذور والبراعم «Roots & Shoots» في الإمارات، و"دبي للسياحة"، القنصلية الأمريكية، مركز دبي التجاري العالمي، هيئة الصحة بدبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي، صحيفة البيان، والإمارات اليوم.

وجدير بالذكر أنه قد شارك في فعاليات المعرض، عدد كبير من الكتاب، منهم: عبدالعزيز بركة ساكن، د. عبدالسلام هيكل، د. عفراء عتيق، عفراء محمود، الرائد علي السويدي، د. علي بن تميم، آلي سباركس، عليا الشامسي، أليسون ك. ويليامز، أميرة بو كدرة، أمين معلوف، آندي فيلدهاوس، أنابيل كانتاريا، أرقم، آرثر دي أوليفيرا، آشلي غرين، أسماء صدّيق المطوع، أفني دوشي، بشاير عارف، بن بيلي سميث، بولو بابالولا، كميل كرم، كلير ماكنتوش، دانا الدجاني، دانابيل غيتيريز، ديريك أوسو، ابتسام البيتي، إدوارد بروك هيتشينغ، أليف شافاك، فاطمة البريكي، غيث حسن الحوسني، د. حبيب الملا، حفصة لودي، هالة بدري، حمد الحمادي، هيذر غريس، هشام الخشن، حورية الطاهري، هدى حمد، إيمانويل كيم.