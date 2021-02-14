أبيات «فرايد» تلبس الإمارات أحلى القلايد

المصدر: متابعة: خلود حوكل

ملحمة شعرية، بمبادرة أطلقها الشاعر منذر بن نعمان الكعبي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإشراف الشاعرة مريم النقبي مسؤولة منتدى شاعرات الإمارات، شارك فيها عدد من شعراء وشاعرات الإمارات، احتفاء بالإنجاز التاريخي بوصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ، في يوم تاريخي، كانت فيه الإمارات محط أنظار العالم، وهي تحقق هذا الإنجاز العربي، هي أبيات تسطر كل مشاعر الفخر والفرح بهذا الإنجاز..

لجل الوطن كلنً يصوغ الفرايد

ويرصع أحروفه بياقوت وألماس

ويسوق لأهل العز جزل القصايد

اللي فعايلهم بها نرفع الـــــراس

منذر بن نعمان

يا دانة الدانات يا دار زايد

امأسسه بالطيب ساسٍ على ساس

ندفع نفوس ولا بغينا شهايد

إلا الوطن يبقى لنا نبض واحساس

خلفان بن نعمان

لنا على الطولات طبع وعوايد

حتى غدينا غير نحنا من الناس

نحنا أشدّه ولا نهاب الشدايد

معنا على كسب الفخر دوم نوماس

راشد شرار

قدامها تهدى وتهون الشدايد

ما تشتكي فالموقف الصعب الافلاس

أكبر من التشبيه والفعل شايد

في دورها انفه وعزه ونوماس

سيف كميدش

دولة فخر ويقودها خير قايد

وابها تهيم الروح وتبث بإحساس

أغلى معاني الود والود زايد

إلين حطّم بالولا كل مقياس

عبيد بن قذلان

يوم القوافي تشم عطر القصايد

سريت عطر الشعر في ليل الاغلاس

للدره اللي قادها خير قايد

وسارت بركب العز مجدٍ ونبراس

نعمان بن نعمان

مواصلين الدرب ي عيال زايد

حققتوا أحلامٍ بناها على ساس

أهل العوايد ماتخلي العوايد

انتوا أمل دارٍ لها المجد نبراس

عايض بن ختروش

حنا رقيــنا الــعـــز في كل نايد

ومسبار دولتنا حكي كل مجلاس

حكامنــــا نظـــــراتهم للبعايد

في كل عام ألهم مناره ومقباس

سعد بن عبدون الجنيبي

دوم اعتلي للعز فوق النوايد

يا دار زايد واحصدي طيب لغراس

كل يوم لك إنجاز وسط الجرايد

وانتي طموحِك ماله حدود وقياس

مريم النقبي (سجايا الروح)

الامن بربوع الامارات سايد

بوجود قائدها قوي العزم والباس

ما ينثني عزمه لو الدرب كايد

بحكمته الكايد يروّض وينداس

حمدان الكعبي

اليوم يوم الـعـز يـوم الـحـصـايـد

الحمد لك يا عالم بكل هـوجـاس

دولـه لها تـاريـخ طـايـل ونـايـد

واحنا لها يا صاح جـندٍ وحـراس

سعيد بن هـلال الكعبي

دار عطاها الله مالخير وايد

يكفي حكومتها بها نرفع الراس

طموح زايد في فضاء العز رايد

مسبارنا ثبت تواريخ الاطراس

عبد الواحد كميدش بن نعمان

الامجاد تتسطر قدام وجدايد

وعلى الكواكب يلقط المجد الانفاس

وتاتي هواجيسي زحول وفرايد

وننظم جزايلها مثل نظم الألماس

نايله الاحبابي

زدنا فَخَر والفخْر فينا يِزايد

نرجح بكفّ العِزّ عن باقيِ النّاس

واشتدّ ساق العزم ف الأرض سايد

لين الفضا والدّرب بالمجد ينقاس

مطرة الكعبي

على العزوم الراسخات السدايد

منهاجنا ما داخله يوم وسواس

نقدم ولا نشكي من الوقت كايد

وامالنا ما ردنا دونها باس

محمد النقبي

جينا ولبسنّا الكواكب قلايد

بعزومنا اللي ما لها حد وقياس

صار الفخر لعيال زايد عوايد

نرفع بها الطاله ونرفع بها الراس

فـاطمـة ناصـر

يا دولتي تعبتي الشعر وايد

واتعبتي الشعار من جر الانفاس

ماشي بقا بنرصعه فاالقلايد

خذتي الذهب والدر كله والالماس

علي بن عمير الشامسي

هذي عوايد شعب يحب قايد

وحكامنا قدوة وتاج على الراس

ونذكر زعيمٍ ما نسيناه زايد

وتاريخنا سجل معدل بلا قياس

معضد لخريباني

يا ليت زايد... يبصر عيال زايد

وشلون حلمه للفضا صار نبراس

والله وكفو يا عيال دار الفرايد

انتوا ذخر ولنا على العز نوماس

أسما الكعبي (حس القصيد)

هذا إنجاز اشيوخ وعيــال زايــــد

بالعزم والإصرار مع قوّة البـــاس

لي يروّضون الخصم وقت الشدايد

وهناك ع المرّيــخ تنظرهم الناس.

سعيد سالم الكعبي

يا دار زايد فيك تزهي القصايد

انا اشهد انك جوهره در والماس

الكل متمسك على نهج زايد

وإلنا على المريخ صوره ونبراس

سالم الراشدي

زايـــد بنى مــجــد الامــــارات زايــــد

حتى اصبحت من حسنها قبـلة النـاس

وهـذا علـيـنـا يا عــرب هـــوب وايــــد

احنـا أضأنا بـديـنـنا ظـلـم لـغــــلاس

أسمـا مـحـمد الـمـهـيـري

دولة فخر ترقى لكل عز رايد

أدّق فينا للعلا كل الأجراس

نشوفها للمجد تلمع قلايد

مطرزه زايد على كل نبراس

حمدة العوضي

إلهم على الطولات سبق وعوايد

عيال زايد من عهد زايد وياس

إذا اعتزوا يطوّعون المكايد

وإذ نووا اتميّزوا بشدّة الباس

صالح الشريف

لا مستحيل أكد بها عيال زايد

وأفعالهم بالمجد نرفع بها الراس

تاريخ والمريخ اولى الشهايد

والقادم المذخور أعظم بلا قياس

سالم بن حماد الكعبي

دوله لها فالسبق بصمه وعوايد

وشعبٍ تميز فكر واطباع واحساس

ومن يوصل المريخ ياب الحصايد

وسط المعارك قوه وعزومٍ وباس

أحمد بن صالح الطوفان

ازريت انظم من فريد القصايد

لأجل الوطن قيفان حبرٍ بقرطاس

يا دار زايد لك حصيل الفرايد

تستاهلي يا دار بيرق ونوماس

شيخة المقبالي (ولهة الشوق)

حنّا رقينا العز والكل هايد

والمركز الاول لنا دوم والكاس

ومسبار للمريخ واصل وعايد

يشرف التاريخ والفعل بحماس

سعيد بن غماض الراشدي

لنجوم بجمعها وبصنع قلايد

وسام عز ونفتخر به ونوماس

ع الرقم واحد حقنا لا تزايد

بانجازنا نماري وبه نرفع الراس

الحصباه

يا مدوّر الأمجاد اقرب وزايد

بيشيب راسك تضرب أخماس (ف) اسداس

من باسنا هالبحر ينطق قصايد

وفي كلّ ميدانٍ لنا عرقٍ وساس

ضحى

اليوم بنصوغ الكواكب قلايد

وسام نهديه الوطن تبر واشماس

وعيال زايد نهلوْا عزوم زايد

شيخٍ قهر كل الصعب بدّد الباس

خالد آل جابر

هذا وطنا مْميزٍ بالفرايد

قمه وشموخٍ للفضاءات نبراس

حقق نجاحه بالفضا ورد عايد

سجل له التاريخ وعبر بالاحساس

سراج الليل

حب الوطن فينا ولا به بدايد

ولو نوصل المريخ وندقّ الأجراس

تاريخنا شامخ بحبر المدايد

اسم الامارات العظيمة بالأطراس

زهرة المازمي

بالفخر والعزه نصوغ الشهايد

وزايد رسم حلمه لنا وشيّد الساس

صعودنا للقمة وقت الشدايد

عانق فضا المريخ بالعز نوماس

سلمى الشامسي

يكفيك رب الكون شر الحسايد

ويكون اسمك عاليٍ فوق نبراس

يا دولتي لجلك اصوغ النشايد

واكتب لك اشعاري وانا رافع الراس

بنت الشوامس

عم الفرح في دارنا والسعايد

واصبح حلم زايد على ناظر الناس

نفخر بقادتنا ونرقى العمايد

ياللي لهم في عالم المجد مفراس

سلمى الغفلي

مسباركم يا عيال زايد محايد

يزرع حلم زايد من بعد ليباس

نيشنتوا العليا وحزتوا الفرايد

رزتوا الطويله ومجدكم ما له قياس

ناعمة الكعبي

حلمٍ رسمه العود أبلا شهايد

واليوم للمريخ قد دقت أجراس

متنومسين وبالحصايد نعايد

ما نرضتي الا الثريا لنا ساس

غرشوب الفجر

تبهر إماراتي من الناس وايد

وكلٍ تمنى تكون له منبت وساس

للمركز الاول نهوز النوايد

بكل عزم وفخر ولا نحني الراس

عائشة كليبوه الكتبي

البسي يا دولتي ابهى قلايد

الف بسم الله عليج بلا قياس

كل هالدنيا تغنيلج قصايد

يحفظج ربي عسى من كل باس

صوغه