«مكتبة» تطلق نادي القراءة ضمن مسابقة القارئ المبدع

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت «مكتبة» في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن إطلاق نادي قراءة مخصص للطلّاب المشاركين في مسابقة القارئ المبدع، والذي يهدف إلى تعزيز قدرات ومهارات الطلّاب عبر منحهم منصة للحديث حول الكتب التي قرأوها ومناقشة أهم الجوانب التي استمتعوا بها والمصاعب التي واجهتهم أثناء القراءة وطرح الأسئلة والاستفسارات حول المسابقة.

ويستهدف النادي الطلّاب ضمن فئتين (6 - 10 سنوات) و(10 - 15 سنة) من خلال 5 جلسات افتراضية لكل فئة.

وقالت شيخة المهيري، مديرة إدارة المكتبات في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «توفّر نوادي القراءة فضاءً رحباً للقرّاء لتبادل وجهات النظر والاطلاع على تجارب الآخرين للاستفادة منها، ونحن سعداء اليوم بإطلاق نادي قراءة مخصص للطلّاب المشاركين في مسابقة القارئ المبدع لتشجيعهم على القراءة، والتحلّي بالثقة لإبداء آرائهم بالكتب التي قاموا بقراءتها خلال المسابقة، ونحن على ثقة بالتأثير الإيجابي لهذا النادي على المسابقة، فعندما يستمع الطلّاب إلى تجارب زملائهم سيشعرون بأن المسابقة أقرب إليهم».

وتأتي مسابقة القارئ المبدع بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، وهي تهدف إلى تشجيع طلّاب المدارس الحكومية والخاصة من جميع أنحاء الدولة على القراءة باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى زيارة المكتبات العامة بشكل مستمر، كما تسعى إلى تسليط الضوء على أهمية اللغة العربية كوعاء فكري وثقافي، ودعم إبداعات الطلبة الموهوبين في مجال القراءة وتوجيهها نحو التنمية المجتمعية الشاملة، وإثراء الساحة الأدبية ونشر القيم الثقافية والمجتمعية بين أفراد المجتمع.