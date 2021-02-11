ورش مسرحية لطالبات مدرسة «الشعلة»

المصدر: الشارقة - البيان

ينظم المكتب الثقافي والإعلامي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة عدة ورش مسرحية بالتعاون مع إدارة مدرسة الشعلة الخاصة، عبر تطبيق زووم، وتماشياً مع سياسة عمل المكتب التي تعتمد على التكامل وتبادل المعلومات وتقدر أهمية نقل المعارف وتوطيد الشراكات مع مختلف المؤسسات، حيث تم تنظيم ورشتين تحت عنوان «المسرح في حياتنا»، ومن المقرر تنظيم ورشتين إضافيتين خلال الشهر الجاري.

وتضمنت الورش معلومات حول أهمية المسرح في البناء المجتمعي ومعلومات حول تكوين المسرح في العالم وتقنيتها، قدمتها المخرجة المسرحية خالدة مجيد، بهدف نشر ثقافة المسرح بين الطالبات، حيث شهدت الورش تجاوباً وتفاعلاً من الطالبات اللواتي تعرفن من خلالها عن أهمية ودور المسرح في المجتمع.