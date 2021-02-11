أدباء عرب: الرواية العربية تتقدم بخطوات واثقة

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

بعيداً عن التساؤل الذي كثيراً ما يطرح حول وجود جذور للرواية في تاريخنا العربي، فقد استطاعت تجربة الرواية العربية تحقيق وجودها والسطوع بروادها.

كما قدم الروائي العربي الكثير من الروايات على مدار أكثر من قرن، تناول فيها العديد من المواضيع، كل بحسب أسلوبه المشبع بالخبرة والتراكم.

واستطاعت الرواية العربية عبر عقود من الزمن أن تتجدد وتواكب التحولات وتعكس في بعض الأحيان الواقع بكل تناقضاته، وكأنها تؤرخ لحقبة من التاريخ، مثلما عادت بعيداً وراء الأيام وأعادت تناول التاريخ. إنها الرواية.. عوالم وحيوات مجتمعة تتجاوز الصفحات إلى قلوب وعقول الناس، وتحلق بعيداً لتصل بهم إلى القادم والمقبل، فكما ترك التاريخ إبداعات لن تنسى، سيحقق الروائيون المتميزون التواجد في المستقبل، بينما ستمحى من الذاكرة أعمال من تطفلوا على عالم الرواية بسبب سهولة النشر.

وواكب هذه المسيرة احتفال الجوائز بالتجربة الروائية العربية، إذ خصصت لها الكثير من الجوائز في بلدان عدة، وقدمت للقُراء العديد من التجارب الروائية الجديدة.

مشروع حياة

الروائي السوداني د. أمير تاج السر، الحاصل على عدة جوائز عربية، قال: أعتقد أن الرواية العربية مزدهرة جداً بالرغم من التطفل عليها من أشخاص ربما لم يهتموا بالاطلاع على التجارب السابقة، أو معرفة كيف تكتب. وأضاف: أرى أنها ستظل موجودة ومزدهرة لمدة من الزمن. وعن مشروعه الروائي، قال تاج السر: حين بدأت الكتابة عموماً، بما في ذلك كتابة الشعر في البدايات، لم أكن مهتماً بصياغة مشروع إبداعي أو غير ذلك، هي خواطر شعرية كانت تأتيني وأدونها، ثم أطلع عليها أصدقائي وأساتذتي في المدرسة.

وأحس بالرضا من آرائهم الإيجابية، لكن الأمر لم يتوقف عند تلك النقطة، وانزاح بعيداً، خاصة حين بدأت أكتب الرواية.

وأوضح: كانت كتابة الرواية، منذ البداية، ترجمة لما أحسه تجاه العالم، وما قد يحسه العالم تجاهي، وأيضاً استهدافاً لما يعانيه الإنسان في كل حالاته من حزن وفرح وفقر وجوع وأيضاً رخاء. وأضاف: كان عالمي الذي اخترت الكتابة فيه مشحوناً بمتناقضات كثيرة، وأتاح لي استكشافه بروية، وهكذا تلك الأعمال التي مزجت فيها بين الواقع والخيال، الواقع والأسطورة، الحاضر والماضي. وتلك الشخصية التي انتقيتها بجدية، وكتبت عنها بجدية أيضاً.

سرديات جديدة

الروائي السوري خليل صويلح، الفائز بجائزة الشيخ زايد، فرع الآداب عن روايته «اختبار الندم»، قال: هل كان على الحرب أن تأتي الآن؟ بسببها، بسبب الفزع والكارثة والأحلام المجهضة والكوابيس والحيرة، سأجد نفسي مرغماً على الانخراط بسرديات جديدة، لم تكن يوماً في خططي الروائية.

وأوضح: أن تكون في دمشق، على مرمى قذيفة طائشة، بالقرب من حاجز عسكري، من هدير طائرة حربية، من موجة اعتقالات، من جنون بشري، سيأتي النص إليك لا أن تذهب إليه. هكذا تسللت رواية «جنّة البرابرة» مقطعاً وراء آخر، مثل يوميات.

وأضاف: سوف تتراكم على مدى ثلاث سنوات من التدوين، فقررت توثيق ألف يوم ويوم من التراجيديا السورية. كان هذا الخيار حلّاً تقنياً بالنسبة إليّ، وذلك بقصد إغلاق القوس على ألف ليلة وليلة جحيمية، وليست سحرية كما هي الحال في كتاب الليالي العربية؛ كما أن اللجوء إلى هذا السرد المتشظي كان محاولة للإلمام بأحوال الجدارية السورية، لجهة الزلزال الذي أطاح بكل الاحتمالات السردية المتعارف عليها.

صيرورة ومنجز

يحيى القيسي، الروائي والباحث الأردني المقيم في بريطانيا، قال: لم تعد تجربة بل أصبحت صيروة ومنجزاً ضخماً يضاهي الحالة الروائية في الكثير من الدول التي لديها خبرات طويلة في كتابة الرواية، سواء في الشرق أو الغرب. وأوضح: لكن المنجز العربي ينقصه التسويق، والترجمة، والإضاءة الكافية حوله، والنقد المتابع والكاشف، والنظر التفاؤلية لا الانتقاصية منه.

وأضاف: بالطبع وسط كل هذا الكم الكثير نوعية عالية لكنها للأسف تضيع أحياناً بسبب نقص في الغربلة والتمييز، واستسهال عند الكثيرين للكتابة الروائية، حتى أصبحت عند بعضهم تنفيساً عن خسارات حياتية، أو تعبيراً عن عواطف مجانية، أو ثرثرة وفائض كلام لا يصنع أدباً ولا يسهم في تقديم أي جديد.

وعن تجربته قال القيسي: بالنسبة لمؤلف مثلي أتى من الشعر إلى الرواية، كانت الرافعة السردية للنصّ، الرهان على نقل جماليات قصيدة النثر إلى المتن الروائي، بمعنى استثمار الهامشي والعابر والخاطف كملاط أساسي في تشكيل العجينة السردية، بضربات إيقاعية مضبوطة. الملاط الذي يحتاج إلى شكل أو إطار يتلاءم مع هذا النص الهجين.