«مكتبة قصر الوطن» تفتح أبوابها للجمهور

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتحت مكتبة قصر الوطن، أبوابها مجدداً أمام زيارات الجمهور، لتسمح لمحبي الثقافة والعلوم بشتى أنوعها، بالانغماس مرة أخرى بسحر الثقافات المختلفة، ومعايشة واقع الأزمنة الغابرة، من خلال المجموعة الواسعة من الكتب والمراجع والمصادر المعرفية المنوعة.

تشكل مكتبة قصر الوطن، إضافة فريدة لشبكة المكتبات العامة المنتشرة في إمارة أبوظبي، حيث تحتضن مجموعة ضخمة من المراجع، التي تشمل 50 ألف كتاب، و16 مليون وثيقة رقمية، تم جمعها على مدى 35 عاماً، تغطي موضوعات متنوعة، مثل التاريخ، والجغرافيا، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتضم المكتبة مخطوطات نادرة، ومجموعة كبيرة من الكتب والوثائق القديمة، التي تسلط الضوء على أهمّ إنجازات المنطقة العربية في علم الفلك، والعلوم، والفنون، والآداب، وغيرها من مناحي الحياة.