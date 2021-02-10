«طيران الإمارات للآداب» يختتم فعالياته نهاية الأسبوع مع عمر غباش وسيساي

المصدر: دبي - البيان

تنطلق عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة لمهرجان طيران الإمارات للآداب، يوم بعد غد الجمعة، في السركال أفنيو، وهي منطقة ثقافية نابضة بالحياة في منطقة القوز الصناعية في دبي وتضم أكثر من 70 شركة محلية وشركات يقودها رواد الأعمال.

وتستمر الفعاليات يومي الجمعة والسبت الموافقين 12 و13 فبراير، لتكون مسك ختام دورة هذا العام التي جسدت كل معاني الإبداع والأمل والانتصار على الشدائد.

ومن أبرز المشاركين في فعاليات عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة، عمر غباش الذي سيلهمنا بأفكاره وحديثه عن المسارات الإيجابية التي تنتظرنا، والشاعر الشهير ليمن سيساي الذي سيشارك عبر البث المباشر من بريطانيا، في جلسة نقاش يحدثنا فيها عن مذكراته المشهورة «اسمي لماذا». ويختتم المهرجان جلساته الملهمة بأداء الشعراء المتميزين، دانا الدجاني، وليمن سيساي وعفراء عتيق، ودانابيل غيتيريز، وزينة هاشم بيك.

وتبدأ إجازة نهاية الأسبوع بداية سعيدة بجلسة «يوغا الضحك» مع رانجا، تتبعها جلسة للرائدتين البارزتين في مجالهما، حفصة لودي وحورية الطاهري.

أطفال

جوليا جونسون تطلق أحدث كتبها للأطفال، كتاب «أين الجميع؟»، ونجد في كتابها الفريد الباعث للطمأنينة أن مجموعة من المخلوقات تتساءل لماذا اختفى البشر من الصحراء؟ يمكن للزوار، يوم الجمعة الموافق 12 فبراير، صقل مواهبهم ومهاراتهم من خلال ورش عمل حول الكتابة الإبداعية مع ناصر عراق، وورشة تصميم الرواية التاريخية مع ريحان خان، أو إطلاق العنان لأصواتهم الداخلية من خلال التعبير عن ذواتهم عبر الكلمات مع ورشة فرح شما. وفي يوم السبت الموافق 13 فبراير، ستوضح لنا هيذر غريس كيف يمكن استخدام الكتابة لاكتشاف الذات وتعزيز الصحة العقلية.

شكسبير

وسوف يقدم مسرح «شورت آند سويت» 10 مسرحيات لشكسبير، مدة كل مسرحية عشر دقائق، طوال إجازة نهاية الأسبوع في «ذا جانكشن». بالإضافة إلى عروض لفيلم «متروبوليس»، وفيلم «بين الجنة والأرض» في سينما عقيل.