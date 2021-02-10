إعلان أسماء فائزي الدورة 24 من جائزة الإبداع العربي

المصدر: (الشارقة - البيان)

أعلنت دائرة الثقافة بالشارقة أسماء الفائزين في الدورة الرابعة والعشرين من جائزة الشارقة للإبداع العربي (الإصدار الأول) في حقولها الأدبية الستة، وبلغ عددهم 18 فائزاً وفائزة من مختلف الدول العربية.

وقال عبد الله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة: خلال الدورات السابقة وبناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، فقد تم تنظيم فعاليات الجائزة أكثر من بلد عربي، حيث شهد انتقال تنظيم الجائزة إلى الدول العربية إقبالاً لافتاً، مما ساهم في اتساع نطاق المشاركة وانتشارها.

وقال الأمين العام للجائزة، مدير إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة محمد إبراهيم القصير: «تستعدُّ الجائزة الشارقة للإبداع العربي، للدخول إلى عامها الخامس والعشرين، بألقٍ وعطاءٍ لم يتغير طوال دوراتها السابقة، وتمكّنت خلال ربع قرن من الزمن من الحفاظ على انفرادها في هذا المجال الثقافي الإبداعي». وأضاف القصير: إن الجائزة منذ دورتها التأسيسية في العام 1997، شكّلت منصةً كبرى لإطلاق أجيالٍ من الشباب الكتّاب العرب، واستطاعتْ أن تكشفَ عن أسماءٍ مبدعة.