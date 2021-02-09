«بيت الشعر في الفجيرة» يحتفي بإرث زايد

المصدر: الفجيرة - وام

أطلق «بيت الشعر» التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية مبادرة رقمية للاحتفاء بأشعار المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» واستعراض جمالياتها على شبكات التواصل الاجتماعي، تحت عنوان «هنا زايد»، وذلك على امتداد شهر فبراير الجاري.

تهدف المبادرة، التي يشرف عليها الشاعر عتيق خلفان الكعبي، إلى إلقاء الضوء على التجربة الشعرية للشيخ زايد وتعريف الأجيال الجديدة بقصائده الغنية التي تظهر عمق فكره وجمال لغته الشعرية ومعانيها التي تغني المحتوى وتجعل منه رسالة نبيلة توحد الشعوب، وتحارب الأفكار الهدامة وتنادي بقيم التسامح والإخاء والمحبة والسلام.

باقة

وقال خالد الظنحاني رئيس الجمعية: إن مبادرة «هنا زايد» تعد نافذة نفتحها لجمهور شبكات التواصل الاجتماعي لإطلاعه على باقة من أجمل الكلمات الشعرية للشيخ زايد، رحمه الله، وتعريفه بهذا المخزون الإبداعي الخلاق والموروث الموزون المحتفي بملامح رائعة من تراثنا الإماراتي.

وقالت سليمة المزروعي مديرة بيت الشعر في الفجيرة إن المبادرة تحيي الإرث الشعري للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال الشاعر عتيق خلفان الكعبي، المشرف على المبادرة: «نسعى من خلال هذه المبادرة إلى إبراز أبيات مختارة من قصائد المغفور له الشيخ زايد، وذلك عن طريق تسليط الضوء على بحور وقوافي منهجه الشعري».