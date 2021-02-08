سلطان بن أحمد القاسمي: «إكسبوجر» يضع سلامة الزوار في رأس أولوياته

المصدر: الشارقة - البيان

في إطار الاستعدادات لانطلاق الدورة الخامسة من المهرجان الدولي للتصوير إكسبوجر 2021، الذي تستضيفه إمارة الشارقة، خلال الفترة من 10-13 فبراير الجاري، بمشاركة نخبة من كبار المصورين وخبراء التصوير الفوتوغرافي في العالم، زار الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس، مكان إقامة الحدث في مركز إكسبو الشارقة، تفقد خلالها التحضيرات الجارية، وبشكل خاص، الإجراءات الوقائية المتبعة للحفاظ على صحة وسلامة الزوار والمشاركين.

وأطَلعَتْ اللجنة المنظمة للمهرجان، الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، خلال جولته، على كافة الإجراءات الصحية المتبعة، بما في ذلك تحديد عدد الزوار بـ 2000 شخص خلال فترة زمنية معينة، ضمن مساحة تمتد على 18810 أمتار مربّعة، وعدد المشاركين في ورش العمل بـ 20 شخصاً في كل ورشة، إلى جانب فحص درجة حرارة الزوار في جميع نقاط الدخول، وعمليات التنظيف والتعقيم الشاملة والدقيقة، وسياسة التباعد الاجتماعي الصارمة، ومعايير الصحة العامة، بما يتوافق مع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة.

سلامة الزوار

وحول أهمية إجراءات السلامة المتبعة خلال مهرجان إكسبوجر، قال رئيس مجلس الشارقة للإعلام: «في الوقت الذي نستعد لاستضافة أحد أهم وأبرز الفعاليات في مجال التصوير الفوتوغرافي، فإننا نضع صحة وسلامة الزوار والمشاركين، في مقدم أولوياتنا، لذلك، نحن نعمل عن كثب مع السلطات الحكومية المعنية، لضمان الحفاظ على أعلى معايير السلامة في إكسبو، وتطبيق التدابير الوقائية الموصى بها، ليحظى الجمهور بتجربة ممتعة وآمنة خلال المهرجان».

وأضاف الشيخ سلطان: «فيما نلتزم من جانبنا بتطبيق البروتوكولات الصحية، نرجو من ضيوفنا التعاون معنا بشكل كامل، والتقيد بالإجراءات المتبعة خلال فترة وجودهم في المهرجان، ونتطلع إلى الترحيب بكم جميعاً في المهرجان الدولي للتصوير إكسبوجر، آملين أن يحقق النجاح الذي نسعى إليه».

كاميرات حرارية

وإلى جانب إجراءات استقبال عدد محدد من الزائرين، وتماشياً مع سياسات التباعد الاجتماعي، اتخذ إكسبوجر 2021، تدابير أمان إضافية، تشمل مراقبة درجات الحرارة لجميع الزوار، من خلال الكاميرات الحرارية في جميع نقاط الدخول، كما وضعت مقاعد الزوار والمشاركين بشكل متباعد، وفقاً لقواعد المسافة الآمنة في كل من مواقع ورش العمل وإقامة الندوات، مع أكشاك تعقيم عند نقاط الدخول، ولتعزيز سلامة الحضور، ستقوم فرق متخصصة، بعمليات تعقيم منتظمة للمناطق المشتركة، وأماكن تنظيم ورش العمل، والقاعة الرئيسة، وقاعات المحاضرات، بعد انتهاء كل جلسة، بالإضافة إلى تعقيم مركز إكسبو بشكل شامل، بعد انتهاء الفعاليات، ومغادرة الحضور مساءً، وسيتم بث إعلانات حول إجراءات السلامة في جميع أنحاء موقع الحدث، مع توفير معقمات لليدين، وملصقات واضحة على الأرضيات والجدران وصالات العرض، للحفاظ على مسافة الأمان المحددة في سياسة التباعد الاجتماعي، ويمنع الدخول إلى المبنى دون ارتداء القناع.