«بيغ باد وولف- الإمارات» يختتم فعالياته ببيع 80 ألف كتاب

المصدر: الشارقة - البيان

اختتم سوق تخفيضات الكتب «بيغ باد وولف- الإمارات»، الذي عقد بشراكة ثقافية بين هيئة الشارقة للكتاب، وشركة «بيغ باد وولف» العالمية، فعاليات نسخته الافتراضية الأولى، التي أقيمت خلال الفترة من 23 حتى 31 يناير الماضي عبر منصة التسوق الافتراضية «نوون»، محققاً مبيعات وصلت إلى 80 ألف كتاب من مختلف الحقول بتخفيضات بلغت 90% على جميع الإصدارات.

وشهد الحدث الأول من نوعه الذي يقام خلال فترة جائحة «كورونا»، إقبالاً كبيراً من مختلف فئات المجتمع، حيث قدّم لزوّاره عناوين متنوعة لأهم الروايات الأكثر مبيعاً، إضافة إلى كتب ومؤلفات في مجال الفنون والتصميم والأعمال والطهي والأعمال الموجهة للأطفال، التي تشمل القصص والكتب المصورة والتعليمية وغيرها.

وسائل حديثة

وأشار أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب إلى أن إقامة مثل هذه الفعاليات الثقافية في ظل الظروف التي يشهدها العالم جرّاء انتشار فيروس «كورونا» يسهم في تقريب الكتاب لجميع فئات المجتمع، ويسهّل من طرق الوصول إليه عبر مختلف الوسائل التقنية الحديثة، مؤكداً أن الحدث حقّق أهداف الهيئة وغاياتها في تعزيز ثقافة القراءة وتكريس مكانة الكتاب كونه مرتكزاً أصيلاً لبناء وعي الإنسان.

وقال رئيس هيئة الشارقة للكتاب: «الإقبال الكبير الذي شهده السوق بنسخته الافتراضية الأولى يدل على المكانة التي يحظى بها الكتاب في الإمارات العربية المتحدة، ويؤكد أثر العمل المشترك والتعاون مع مؤسسات وجهات دولية لها تجربتها الناجحة في تنظيم المعارض، على دعم وتعزيز حركة النشر وسوق الكتاب، خصوصاً أننا نتطلع لتوسيع هذه التجربة في دول وبلدان الشرق الأوسط وأفريقيا، مثل المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر، والمغرب، وغيرها».

ويجسّد السوق الذي تم تنظيمه بعد توقيع اتفاقية الشراكة بين الهيئة و«بيغ باد وولف» بهدف تنظيم أكبر سوق لتخفيضات الكتب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سعي الهيئة وجهودها نحو دعم صناعة النشر وتسهيل وصول الكتاب لمجموعة كبيرة من القراء حول العالم.