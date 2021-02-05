جلسات عامرة بأسماء أدبية لامعة

المصدر: دبي - البيان

تتواصل فعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب، الذي تقام فعالياته في مركز جميل للفنون و«انتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي» و«السركال أفنيو»، وتستمر حتى 13 فبراير.

لا تكاد جلسات مهرجان طيران الإمارات للآداب، والمقامة في مقر المهرجان بفندق انتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، تنتهي، حيث بدت أجندته لهذا الأسبوع عامرة بالجلسات والأحداث الثقافية والأسماء الأدبية اللامعة.

وفي واحدة من فعالياته اللافتة، يستعد المهرجان اليوم الجمعة لاستضافة فعالية خاصة للاحتفاء بكتاب «عالمي الصغير» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

ويضمن الاحتفاء تقديم قراءات مميزة للقصص المتضمنة في الكتاب باللغتين العربية والإنجليزية، كما سيجري سحب لمنح 15 طفلاً من الحضور مجموعة من قصص كتاب «عالمي الصغير».

في المقابل، تبدو جلسات المهرجان التي ستقام اليوم الجمعة عامرة بالأسماء الثقيلة، حيث تطل اليوم الكاتبة اليف شافاق، وتوماس إريكسون، مؤلف الكتاب الأكثر مبيعاً «مُحاط بالمغفلين»، على زوار المهرجان، والذين سيكونون أيضاً على موعد مع الكاتب اللبناني أمين معلوف والكويتي طالب الرفاعي في جلسة يمكن وصفها بـ «الثقيلة» والنوعية.

من جانب آخر، كان المهرجان قد شهد يوم أمس، استضافة عدد من المواهب الإماراتية وعلى رأسهم الشاعر سلطان العميمي، رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، والكاتب الدكتور حمد الحمادي وفاطمة البريكي وغيرهم، والذين أطلوا في يوم خصصت معظم جلساته لـ «المواهب الإماراتية»، والذي أقيم تحت رعاية هيئة دبي للثقافة والفنون «دبي الثقافية».

يذكر أن فعاليات المهرجان تقام في مركز جميل للفنون، حيث يلتقي الأدب بالفن لنهاية أسبوع ممتعة تضم مجموعة من الجلسات وورش العمل والفعاليات التي تلائم جميع الأعمار، وكذلك في «انتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي»، حيث تقام فعاليات المهرجان الكبرى بحلته المعتادة الذي سيمتد على مدى ثلاثة أيام وسيضم جلسات نقاشية، وورش عمل وفعاليات مختلفة، أما «السركال أفنيو»، فيحتضن الاحتفاء الجماعي بالسينما وفنون الطهو، وكل أشكال الإبداع الأدبي والفني.