«ناشئة الشارقة» تكتشف المواهب ببرامج افتراضية منوّعة

المصدر: الشارقة - البيان

تنظم «ناشئة الشارقة» التابعة لمؤسسة «ربع قرن» لصناعة القادة والمبتكرين، خلال شهر فبراير الجاري، مجموعة من البرامج الافتراضية المنوّعة التي تُقَدّم عن بعد، بهدف اكتشاف مواهب الناشئة والشباب في الأعمار من 13 إلى 18 عاماً، والارتقاء بمهاراتهم في مختلف المجالات.

ويتيح «برنامج الفنون السينمائية» الفرصة للمنتسبين في تعلم أساسيات كتابة السيناريو السينمائي وتحويل الكلمات إلى صورة مرئية وإخراج محتوى مرئي ممتع، في ورشة «صناعة الفيلم» المستوى الثالث، ويمتلك المنتسبون الأدوات التعبيرية التي تصقل مواهبهم الأدائية في ورشة «التمثيل والارتجال» ضمن «برنامج الفنون المسرحية».

وفي «برنامج فنون العرائس»، يتعلم المنتسبون كيفية إنجاز عروض إبداعية تعبر عما يدور في خيالهم، ويكتشفون المزيد من فنون العرائس وخيال الظل والراوي، بينما يتيح برنامج «فن المانغا»، الفرصة للناشئة في تعلم أساسيات رسم القصة المصورة وكتابة فكرتها وتحديد وبناء الشخصيات وفقاً لفن الرسم بالأسلوب الياباني.

كما تشمل قائمة برامج شهر فبراير برنامجاً بعنوان «تحدي المعرفة» الذي يهدف إلى تعزيز حب القراءة في نفوس المنتسبين، وتشجيعهم على المشاركة في مسابقة تحدي القراءة العربي، وبرنامجاً آخر بعنوان «كيف تصنع السحر بالكلمات» بالتعاون مع المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، يتمكن المنتسبون من امتلاك مهارات عالية في القراءة والكتابة والفهم والتحدث باللغة الإنجليزية.