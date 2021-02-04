أشهر كتّاب العالم في جلسات «طيران الإمارات للآداب» بنهاية الأسبوع

المصدر: دبي - البيان

يقدم مهرجان طيران الإمارات للآداب باقة من العروض الأدبية المبدعة في هذا الأسبوع، حيث يستعد الجميع لإجازة نهاية الأسبوع الكبرى في (6-4 فبراير) في دورة المهرجان لعام 2021 (والتي تمتد من 29 يناير - 13 فبراير).

وتتميز الفعاليات الاستثنائية بمشاركة أبرز الكتّاب العالميين، يتقدمهم ملالا يوسفزاي الحائزة جائزة نوبل، والكاتبان الشهيران، أليف شافاك، وأمين معلوف، بالإضافة إلى يوم مخصص لتسليط الضوء على المواهب الإماراتية، المٌقدم برعاية من هيئة الثقافة والفنون في دبي.تُقام الفعالية في مقر المهرجان، فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي،.

ويتضمن البرنامج مزيجاً من العروض الحية التي يشارك فيها نخبة من الكتّاب والشعراء والمبدعين المحليين، والفعاليات الافتراضية التي تضم مجموعة من المؤلفين العالميين. وقد نفدت تذاكر بعض الفعاليات بالفعل، ولكن لم يفت الأوان بعد لمحبي المهرجان؛ فمع توفر البطاقة الرقمية التي تتيح الوصول إلى ما لا يقل عن عشر جلسات تُبث مباشرة من المهرجان، مثل جلستي ملالا يوسفزاي وأليف شافاك، سيسعد جميع المعجبين.

نقاشات

ويوصي فريق المهرجان بحضور جلسات الكتّاب العالميين البارزين كجلسة أمين معلوف، التي سيتناول فيها عمله الأخير «غرق الحضارات» الذي يناقش أهم محاور نقاش الساعة، وتوماس إريكسون، مؤلف الكتاب الأكثر مبيعاً «مُحاط بالمغفلين»، ويناقش في جلسته تحديات التواصل، ويشاركه الكاتب المختص بالتنمية الذاتية، شريف عرفة.

ويفخر المهرجان باستضافة حفل يحتفي بمجموعة كتب الأطفال الجديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

كما يستضيف المهرجان حفل إطلاق كتاب «أصوات شابة من الجزيرة العربية»، بدعم من سمو الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، سفيرة النوايا الحسنة لمبادرة أصوات أجيال المستقبل في منطقة الخليج. الكتاب يحتفي بالمشاركات الفائزة في مسابقة أصوات أجيال المستقبل لمنطقة الشرق الأوسط لعام 2020. ويتضمن يوم «إضاءة على المواهب الإماراتية»، اليوم 4 فبراير، جلسة نقاش لهالة بدري واللواء محمد أحمد المري حول الإقامة الثقافية في دولة الإمارات، والتي خصصتها الدولة للمبدعين. بينما ستشارك معالي نورة الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، في جلسة حول مستقبل اللغة العربية.

ويستضيف حفل الافتتاح، المخصص للمدعوين فقط، شاعرة المهرجان المفضلة، عفراء عتيق، حيث ستقدم قصيدة خاصة تتمحور حول سحر رواية القصص.

وتضم جلسة نقاش المرشحة لجائزة البوكر، أفني دوشي، والكاتب ديريك أوسو، الحائز العديد من الجوائز، للحديث عن رحلتهما في عالم الكتابة والأعمال الروائية الأولى والجوائز الأدبية وقوائم الترشيح.

فقرات

وتشهد الفقرات العديدة الأخرى مشاركات لأشهر الكتّاب والمبدعين،وعلى رأسهم الروائي اللبناني/‏الفرنسي، أمين معلوف. كما يستضيف المهرجان الكاتبة أوينكان بريثويت التي ستتحدث عن روايتها «أختي السفاحة».

والتي حققت نجاحاً كبيراً، والكاتبة بولو بابالولا التي تبث حياة جديدة في قصص الحب الأسطورية من خلال الكوميديا الرومانسية التي تكتبها، بينما سيقدم لنا الكاتب والمترجم إيمانويل كيم، مترجم رواية «الصديق» للكاتب بايك نام نيونغ، وسيقدم لنا نظرة متفحصة على الأدب والسينما في كوريا الشمالية.بالإضافة إلى ساتيارث ناياك، الذي احتفى بذكرى ومنجزات نجمة بوليوود الأسطورية، سرديفي، في كتابه «سرديفي آلهة الشاشة الخالدة»، والكاتب إدوارد بروك هيتشنغ، الذي سيصحبنا في جولة في روايته «مكتبة المجنون».

كما يستضيف المهرجان ضياء الدين يوسفزاي، والد ملالا، وعضو مؤسس ورئيس مجلس إدارة صندوق ملالا، الصندوق الذي يدعم حق الفتيات في التعليم في جميع أنحاء العالم. ومن أبرز الموضوعات التي يتضمنها برنامج الدورة الحالية موضوع الحفاظ على الحياة البرية في دولة الإمارات.

وقد خصص المهرجان لهذا الموضوع جلسة ثرية رائعة تتحدث عن النباتات والحيوانات التي تتخذ غابات المانغروف والشعاب المرجانية والصحاري في الإمارات موطناً لها. وسيتحدث الرائد علي السويدي، رئيس مجموعة الإمارات للبيئة البحرية، وآخر غواص لؤلؤ في دولة الإمارات، وخبير التراث البحري يوهانس إلس، عن الخطوات التي يتم اتخاذها للحفاظ على عالمنا الطبيعي.

جلسات

أما فيكتوريا مونتغمري براون، فتضع خبرتها بين أيديكم في جلسة ثرية وسوف تناقش أهم ما ورد في كتابها، «الآلهة الرقمية»، من دروس لريادة الأعمال وتنضم إليها د. عفراء عتيق. ويتناقش الكاتب هشام الخشن مع الروائي منير الحايك في جلسة تسلط الضوء على الصلة بين الذات والمكان. فيما يتحاور الروائي السوداني عبد العزيز بركة ساكن والروائية هدى حمد عن طرق إيجاد التوازن بين القوة والضعف في رواياتهم.

ومن الأسماء العالمية الأخرى التي يستضيفها المهرجان الكاتب الكويتي، طالب الرفاعي، والكاتب المصري، ولاء كمال الذي سيحدثنا عن تفاصيل رحلته مع الفرقة المصرية الشهيرة، كايروكي، وقد تناول تلك التجربة في كتابه «أيامي مع كايروكي».

وهناك مجموعة من عروض الأداء الشعرية لأمل السهلاوي، وشما البستكي، وكريم معتوق وعلياء الشامسي.