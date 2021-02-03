«الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية» تعلن فائزات الدورة الثالثة

المصدر: الشارقة - البيان

أعلن المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة عن نتيجة الدورة الثالثة لجائزة «الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية».

وذكرت صالحة غابش رئيسة المكتب أن قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، قد أعلنت منذ سنوات عن نشأة الجائزة في احتفالية بمناسبة يوم المرأة العالمي، لتكون الجائزة الأولى من نوعها، تستهدف المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي، وأضافت: إن هناك إقبالاً جيداً من مبدعات الخليج في مجال الكتابة الأدبية، حيث تضمنت حقولها: الرواية والشعر والدراسة الأدبية وأدب الطفل، وقد حظيت هذه الدورة بمشاركات من المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ومملكة البحرين ودولة الكويت، إضافة إلى الإمارات العربية المتحدة.

وقالت: إنه ونظراً للظروف الصحية التي يمر بها العالم بسبب «كوفيد 19»، فقد تأجل الإعلان عن هذه الدورة إلى عام 2021 أملاً في تحسن الظروف.

وقد انتهت أعمال لجان التحكيم، التي استمرت لشهور عدة بالوصول إلى النتيجة الآتية:

في الرواية فازت كل من: الروائية بثينة عيسى من دولة الكويت عن روايتها «حارس سطح العالم»، والروائية فاطمة محمد طلال من مملكة البحرين عن روايتها خبايا الماضي.

وفي مجال الشعر فازت الشاعرة رقية الحارثية من سلطنة عمان عن عملها «قلب آيل للخضرة»، والشاعرة د.مها العتيبي من المملكة العربية السعودية عن عملها «أشدد بكفك أحلامي فقد أصل»، كما فازت الكاتبة خديجة المفرجية من سلطنة عمان في مجال أدب الطفل، عن عملها «ما أجمل التعاون».

أما في مجال الدراسات الأدبية، فقد فازت كل من: فازت د.صباح عيسوي من المملكة العربية السعودية عن دراستها التي تحمل عنوان: «الموهوبون والكتابة الإبداعية»، وعائشة الزعابي من دولة الإمارات العربية المتحدة عن دراستها «برامج الموهوبين في الكتابة الأدبية بدولة الإمارات».

وسيقام حفل تكريم للفائزات على مدى يومين، يتضمن جلسات فكرية، وأمسيات أدبية، وحوارات ثقافية.