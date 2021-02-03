51 من أفضل مصوري العالم في «إكسبوجر 2021»

المصدر: الشارقة - البيان

يفتح المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر»، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بدورته الخامسة هذا العام الباب للتعرّف على إبداعات بصرية نقلتها عدسات 51 مصوراً من أفضل مصوري العالم، يروون سيرة العالم وقضاياه، ويقدمون على مدار 4 أيام سلسلة من ورش العمل والجلسات الحوارية والتدريبية تتطرق لأسس التصوير ومهاراته وتقنيات فنون الصورة، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 13 فبراير في مركز اكسبو الشارقة.

ويسلط الحدث الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الدولة، الضوء على مواضيع متعددة كالبيئة والحياة البرية والتصوير الصحفي وقضايا اجتماعية وإنسانية ورياضية وفنية ويتيح الفرصة للجمهور للتعرف على أعمال المصورين العالميين عن قرب.

وحول انعقاد الدورة المقبلة قال طارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: «يعكس الإقبال الذي يشهده المهرجان كلّ عام الأهمية المتنامية لهذا الحدث الثقافي الرائد على المستويين العربي والعالمي، وهذا العام يشاركنا 51 مصوراً يملكون إبداعات خولتهم لأن ينالوا أرفع الجوائز في مختلف الحقول، لهذا ندعم قطاع التصوير ودعم المصورين المحترفين والطموحين، ونتيح الفرصة لمناقشة التحديات الحالية التي يواجهونها في مجال التصوير الفوتوغرافي والتعرّف على أحدث الخبرات التي تدفع لمواصلة الارتقاء بما يقدموه من أعمال».

وتابع مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: «يحقق المهرجان العديد من الأهداف أبرزها توعية المجتمع بأبرز القضايا حول العالم، ويفتح المجال ليعرض المصورون العالميون تجاربهم ومعارفهم وخبراتهم، فهي لغتهم التي يخاطبوننا بها، ورسائلهم المليئة بالحكايات والأسرار، ويسهم وبكلّ دورة من دوراته في دعم جهود أصحاب المواهب الواعدة في مجال التصوير الفوتوغرافي من مختلف أنحاء العالم وبناء جيل جديد من الفنانين والمصورين المبدعين، لهذا نسعى لأن يبقى الحدث فرصة مثالية للمصورين لنقل المزيد من القضايا والقصص والتعريف بها».