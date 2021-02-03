عبد العزيز المسلم في ضيافة «كتّاب وأدباء الإمارات»

المصدر: (الشارقة - البيان)

ينظم اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات جلسة بعنوان «الفصحى.. في التراث الإماراتي المحكي»: يشارك فيها الخبير والباحث في مجال التراث د.عبد العزيز المسلم والباحثة عائشة الغيص، وتدير الجلسة الإعلامية عائشة العاجل.

من الجدير بالذكر بأن عبد العزيز المسلم شاعر وكاتب وباحث إماراتي يشغل منصب رئيس معهد الشارقة للتراث.

نشرت كتاباته وأبحاثه في عدد من الدوريات والمجلات والصحف الإماراتية والعربية، كما حصل على جائزة العويس للإبداع لأفضل كتاب للطفل، عن كتاب «أمير البحار» 2015 إضافة لجوائز عدة أخرى، وعائشة الغيص شاعرة وقاصة إماراتية وباحثة في التراث وعضو اتحاد كتاب وأدباء الإمارات حاصلة على ماجستير أدب ونقد من جامعة الوصل صدر لها عدة مجموعات قصصية ودواوين شعر وأبحاث ودراسات منها «نسخة لا تشبهني»، «السر الدفين»، «ذاكرة البحر»، «حنين المواسم» و«دانات من الإمارات» نالت عدة جوائز في مجال الأداء التعليمي والعمل التطوعي كما نالت جائزة العويس للإبداع فئة البحوث عن بحثها أثر إجراء البحوث التطبيقية في رفع وتطوير كفايات الهيئة الإدارية والتدريسية.

تقام الجلسة في السادسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء الموافق 3 فبراير 2021 عبر منصة zoom