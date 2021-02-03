أنشطة فنية في «مسرح المجاز» الجمعة

المصدر: (الشارقة - البيان)

ينظم موقع «فعاليات الشارقة»، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للفنون، يوم الجمعة الموافق 5 فبراير 2021 في مسرح المجاز، ورشتي عمل فنيتين بعنوان «الرسم على أنغام الموسيقى»، و«صمم واصنع طوابعك وبطاقاتك البريدية»، ضمن الحملة الترويجية لإمارة الشارقة «تشرق بفعالياتها».

وتحرص الفعالية التي تنطلق عند الساعة 5 وتستمر حتى 7 مساءً على إشراك الجمهور من مختلف فئات المجتمع وتشجيعهم على التفاعل مع الحملة، بهدف إطلاق مواهب المشاركين الإبداعية، إذ سيتم تجهيز المكان بالكامل وفق معايير السلامة العامة، وستتضمن مرافق صديقة لأصحاب الهمم.

وسيعيش المشاركون تجربة فنية متميزة في ورشة «الرسم للموسيقى» إذ سيرسمون على إيقاع المعزوفات والأغاني، ليستوحوا من استجاباتهم للإيقاعات أعمالاً فنية إبداعية، وفي الوقت ذاته سيختبر الجمهور مواهبهم في صناعة الطوابع والبطاقات البريدية، عبر ورشة تحمل عنوان «تصميم وصنع الطوابع البريدية والبطاقات البريدية الخاصة بك».