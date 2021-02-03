«الناشر الأسبوعي» تحاور أدباء من العالم

المصدر: الشارقة - البيان

أجرت مجلة «الناشر الأسبوعي» في عددها الجديد حواراً مع الروائي الإسباني ماريو لوثينا عن روايته الجديدة «النّصري»، التي تتناول فترة حكم بني نصر في الأندلس، التي وصفها بأنها «مرحلة من تاريخنا المشترك» العربي الإسباني.

كما نشرت المجلة التي تصدرها هيئة الشارقة للكتاب، حواراً مع الشاعرة اليونانية إفتيشيا بانايوتو تحدثت فيه عن طفولتها القبرصية ورؤيتها الشعرية للعالم. وتضمن العدد حوارات مع الكاتب الأمؤيكي البورتوريكي مايك هوثورن، والأمريكية الهندية سيجال شاه، والفرنسية اليابانية ساناي ليمويني.

كما نشرت المجلة استطلاعاً عن التحولات في المكتبة خلال جائحة «كورونا»، ومقالات ودراسات عن الروائية التشيلية من أصل فلسطيني، لينا مرواني، والشاعرة الهولندية آنماري إستور، والمفكر الكندي من أصول ألمانية وبرازيلية، كارلوس فراينكل.

ذكرى

وبمناسبة مرور49 عاماً على تولّي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مقاليد الحكم في الإمارة، كتب رئيس هيئة الشارقة للكتاب، رئيس التحرير، أحمد بن ركاض العامري افتتاحية العدد بعنوان «عقود زاهية بالإنجازات».

وقال في الافتتاحية إن سموّه سطّر «سيرة شمسيّة لشارقة الثقافة التي وصل إشعاعها إلى العالم، عبر الكلمة التي تكتنز نور الحكمة وصفاء المعنى»، مضيفاً أن هذه الذكرى مضيئة بعقودها الخمسة الزاهية في كلّ المجالات، «بدءاً بتعمير العقول بالمعرفة، وتعمير القلوب بالإيمان والمحبة والاطمئنان، وتعمير البيوت بالطيبة والأمان، وتعمير الأرض بالخير والخضرة والبهاء».

وتضمن العدد الـ 28 من «الناشر الأسبوعي» حوارين مع الناشرين د.هناء البوّاب ومنير عليمي، ومراجعات لكتب صادرة باللغات العربية والفرنسية والإسبانية والإنجليزية، فضلاً عن تقارير وأخبار في شؤون النشر والتأليف والقراءة، من بينها تقرير عن الدورة الافتراضية الأولى لسوق الكتب «بيغ باد وولف» التي أقيمت بشراكة مع هيئة الشارقة للكتاب.

وتناول مدير التحرير، علي العامري في زاويته «رقيم» دلالات ما صرّحت به الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيس الاتحاد الدولي للناشرين بأن «الشباب العرب متعطّشون للمعرفة»، خلال اجتماعها مع قيادات اتحاد الناشرين العرب واتحاد الناشرين المصريين. وجاء في الزاوية أن «هذه الحقيقة التي وضعتها الشيخة بدور القاسمي أمام مسؤولي الاتحادين، تكشف حجم التحديات من جهة، وحجم الآفاق من جهة ثانية، وبالتالي تكشف حجم العمل المطلوب للتغيير».

ونشرت المجلة زوايا لكل من الشاعرة ناتالي حنظل، والمستعرب مارك جيكان، والشاعرة والأكاديمية نايدا مويكيتش، والشاعرة خلود المعلا، والروائية ليلى عبد الله.