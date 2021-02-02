«الأرشيف الوطني» ينظم ورشة توعوية حول التطعيم

المصدر: أبوظبي - البيان

نظم الأرشيف الوطني بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة ورشة توعوية وتثقيفية بعنوان: «ليكن خيارك التطعيم»، وذلك انسجاماً مع الإجراءات الاحترازية والتوجيهات الرسمية، وحرصاً منه على صحة الموظفين وسلامتهم، وحثهم على السرعة في تلقي اللقاح المضاد لفيروس كوفيد19 «كورونا المستجد» الذي توفره الدولة مجاناً، ولأنه ينعكس على صحتهم، ويسهم في عودة الحياة إلى طبيعتها.

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أطلعت الورشة -التي قدمتها الدكتورة عائشة الظاهري (عن بعد) عبر التقنيات التفاعلية- المشاركين على أهمية اللقاح في حثّ الخلايا على صنع البروتين الذي يطلق استجابة مناعية داخل الجسم لتحميه من الإصابة بالعدوى إذا هاجمه الفيروس الحقيقي، وكشفت عن حقيقة اللقاح الذي يحوي الفيروس المقتول الذي يتم إنتاجه عن طريق زراعة الفيروس وسط بيئة مخصصة ثم قتله بالحرارة أو المواد الكيميائية، مؤكدة أن هذا اللقاح لا يسبب المرض، حتى لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، وهو الوسيلة الآمنة والفعالة للوقاية من الإصابة بالمرض.

وسلطت الورشة الضوء على موانع اللقاح، وآثاره الجانبية، مشيرة إلى أنه لا يعني التوقف عن اتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالحد من انتشار الفيروس، وعرفت بتطبيق الحصن أيضاً.

وشهدت الورشة في الختام عدداً من الاستفسارات والتساؤلات التي أثارها المشاركون بخصوص أنواع اللقاحات والفروق بينها، وأساليب الحصول عليها، والتوقيت المناسب وآثارها الجانبية وغيرها.